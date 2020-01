Schmallenberg/Fleckenberg. Ein 22-Jähriger flüchtet nach einem Unfall in Schmallenberg. Er war in eine Leitplanke gerast und musste sich jetzt vor Gericht verantworten.

Schmallenberg: An Ampel losgerast und in Leitplanke geknallt

Rund 25.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht an einer Kreuzung zwischen Schmallenberg und Fleckenberg entstanden. Der 22-jährige Angeklagte, der den Unfall zuvor verursacht hatte, flüchtete von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu verständigen. Ein Zeuge hatte den Vorfall jedoch beobachtet und verständigte die Polizei. Diese konnte den Täter schnell stellen. Nur wenige hundert Meter weiter stand er - hinter einer Kurve, die vom Unfallort nicht einsehbar ist- mit weiteren Freunden in einer Sackgasse.

Gegen einen Strafgebefehl des Gerichts mit einer Geldauflage hatte er Einspruch eingelegt. Nur deswegen war es zu einer Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht in Bad Fredeburg gekommen. Der Einspruch wurde jedoch im Laufe der Verhandlung zurückgezogen- für den Angeklagten bedeutet das die Entziehung der Fahrerlaubnis mit acht Monaten Sperrfrist sowie eine Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zu 40 Euro.

Auto übersteuert und bricht aus

„Ich habe erst laute Motorengeräusche und dann quietschende Reifen gehört. Das Auto kam um die Ecke geschossen und übersteuerte und knallte voll in die Leitplanke“, sagte der Zeuge vor Gericht aus. Der Fahrer habe den Wagen relativ zügig zurückgesetzt und sei dann von der Unfallstelle geflüchtet - zurück blieb ein großer Schaden an der Leitplanke. Der Angeklagte betonte aber vor Gericht: „Ich wollte die Stelle räumen, ich habe ein Stück weiter um die Ecke gewartet und wollte eigentlich auch wieder zurückkommen.“ Er kam aber nicht zurück - und verständigte auch nicht die Polizei. Das übernahm der Zeuge.

Vor Ort angekommen nahmen die Beamten die Personalien des Zeugen auf und suchten im Anschluss nach dem jungen Mann. Dank der Beschreibung des Zeugen konnten sie ihn schnell ausfindig machen. Er stand eine Straße weiter (Einbahnstraße zum Café Zeit) mit mehreren Freunden und den Autos am Wegesrand.

Er sagte selbst dazu: „Ich wollte mit Freunden mein Auto waschen fahren. Ich habe schon ein bisschen mehr Gas gegeben beim Losfahren. Dann ist das Auto auf der Straße auf einmal gerutscht und es gab den Unfall.“

Seinen Führerschein hatte der junge Mann erst in diesem Jahr gemacht. Richter Ralf Fischer bezeichnete das Verhalten des jungen Mannes als „unverantwortlich. Hinter der Leitplanke ist ein Fußweg. Das hätte auch ganz anders ausgehen können.“ Es sei auch typisches „Imponiergehabe.“

Leitplanke am Fußgängerweg

An der Leitplanke entstand ein hoher Schaden: rund 25.000 Euro kostete die Instandsetzung. Auf den ersten Blick wirke das etwas viel, „aber die Leitplanke ist an dieser Stelle extra verstärkt, eben weil sich dahinter noch ein Fußgängerweg befindet“, so Richter Ralf Fischer, der dem 22-Jährigen aufgrund seines „verkehrsfeindlichen“ Verhaltens den Führerschein entzog. Zusätzlich seien Pfosten umgeknickt.

Der Verteidiger des jungen Schmallenbergers, der zunächst Einspruch gegen den Strafbefehl des Gerichts eingelegt hatte, zog diesen am Ende zurück, als durchklang, dass die Tagessatzhöhe durchaus durch das gerichtliche Urteil noch weiter steigen könne - als die 30 Tagessätze zu 40 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Rechtsmittel können daher noch eingelegt werden.