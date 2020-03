Gegen 13.30 Uhr sickerten die ersten Informationen durch, um 14.30 Uhr war es amtlich: NRW schließt ab Montag mit einer kurzen Übergangsfrist bis Mittwoch landesweit alle Schulen und Kitas bis zu den Osterferien auch in Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg. Das Betreuungsverbot gilt auch für Tagesmütter im Hochsauerlandkreis.

Eine Notbetreuung vor allem für die jüngeren Kinder, deren Eltern in unverzichtbaren Berufen – insbesondere im Gesundheitswesen – arbeiten, soll eingerichtet werden. Ein schwieriger Termin so kurz vor dem Wochenende für so eine umfassende Organisation, ärgerten sich die Betroffenen. „Wir hätten uns eine frühere Information gewünscht“, so Claudia Bertels, Schulleiterin am Gymnasium der Stadt Meschede.

Schulen

„In Meschede ist eine Schulleiter-Besprechung für Montag geplant“, berichtet Stadtpressesprecher Jörg Fröhling. Da werde es dann vor allem darum gehen, wie die Schüler weiter mit Unterrichtsstoff versorgt werden. Am Städtischen Gymnasium Meschede wird das beispielsweise über E-Mail - teilweise auch an die Eltern laufen, über Klassen-WhatsApp-Gruppen, die Lernplattform lo-net2 oder auch per Telefon. Das gelte auch für die Kommunikation innerhalb des Kollegiums. „Kollegen, Schüler und Eltern sind aufgefordert, mindestens einmal täglich auf unsere Homepage zu schauen.“

Das Gleiche gilt für die Städtische Realschule, erklärt Gregor Vogt, der stellvertretende Schulleiter. „Wir werden dort auch Hausaufgaben einstellen.“

Die Hauptschule Eslohe hat spontan noch einen E-Mail-Verteiler eingerichtet und bittet die Eltern an hauptschule@eslohe-schulen.de eine Nachricht zu schicken, in der der Name und die Klasse des Kindes aufgeführt sind. Die Eltern müssen ihre Einverständnis erklären, so Aufgaben für ihre Kinder zu erhalten. „Die übrigen Schüler erhalten diese über die Post“, erklärt Schulleiter Rüdiger Haertel.

Burkhard König, der Erste Beigeordnete der Stadt Schmallenberg, betont zur Schulschließung gebe es „eine Übergangsregelung - bis Dienstag können Eltern ihre Kinder zur Schule bringen, um alles Weitere zu regeln.“ Außerdem gebe es ein Notfallbetreuungsangebot - beispielsweise für Eltern, die im Gesundheitswesen arbeiten und dort gebraucht werden. Ansonsten sei auch die OGS geschlossen, so König. Die Stadt will aktuell auf ihrer Internetseite informieren.

Lisa Richter von der Hauptschule Schmallenberg bietet Eltern, die eine Betreuung benötigen, sich in der Schule direkt zu melden.

Dr. Elke Winekenstädde, Schulleiterin am Gymnasium der Stadt Schmallenberg, hatte frühzeitig die Eltern darüber informiert, dass ihre Kinder über das Stundenplanprogramm „WebUNTIS“ mit Unterrichtsmaterial und Aufgaben versorgt werden. „Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und Schüler haben passwortbezogene Zugänge erhalten.“ Das Kollegium sei bereits im Umgang geschult worden, sodass für wirklich jede Unterrichtsstunde Aufgaben gestellt bzw. Materialien bereit gestellt werden können.

Kindergärten

Michael Stratmann, Geschäftsführer der heimischen Kita gGmbH hat auch die Pressekonferenz des Landes abgewartet, um dann die Kita-Leitungen zu informieren. „Kinder dürfen demnach keine Kindertageseinrichtung mehr betreten“, sagt er. Eltern seien verpflichtet, ihre Aufgabe zur Erziehung selbst wahrzunehmen. Die Kitas bleiben also ab Mittwoch - nach einer zweitägigen Übergangszeit - bis zum 19. April geschlossen. Die Notfall-Betreuung für die Eltern, die in wichtigen Berufen arbeiten, werde über die Jugendämter Anfang der Woche organisiert.

Tagesmütter

Auch der kfd-Tagesmütterverein Meschede verweist auf eine Pressemitteilung des Familienministeriums des Landes NRW in dem es heißt: „Eltern sind verpflichtet, ihre Aufgabe zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder wahrzunehmen.“ Kinder sollten aber möglichst nicht von Großeltern betreut werden, wenn dieses Vorerkrankungen haben.

>>>HINTERGRUND

Auch die Fachhochschule Meschede verschiebt ihren Semesterstart. Laut Landesregierung sollen die Universitäten statt am 31. März, erst ab 19. April wieder öffnen.

Abgesagt wird der komplette Lehrbetrieb inklusive Prüfung en ab sofort bis zum 19. April. Eigentlich waren in den kommenden zwei Wochen Prüfungen vorgesehen.

Wegen der Schulschließungen stellt die RLG ab Mittwoch, 18. März, auf den Ferienfahrplan um.