Schäden im Wald: Meschede fordert Entschädigungen

Hier ist Käferholz an einem Wirtschaftsweg aufgestapelt. Beim Abtransport werden viele Wege beschädigt. Dafür will die Stadt Meschede Entschädigungen verlangen.

Meschede Zahlreiche Wege bei Meschede sind durch Transportfahrzeuge beschädigt worden, die Borkenkäferholz abtransportieren. Das hat Folgen.

Durch die Abfuhr des Borkenkäferholzes aus dem Wald sind auch zahlreiche Wege in der Umgebung von Meschede durch die Transportfahrzeuge beschädigt worden - und zwar großflächig, sagt Bürgermeister Christoph Weber.

Besonders betroffen seien durch die Schwertransporte Wege am Staatswald des Landes im Arnsberger Wald. Weber kündigte an, dass die Stadt von der Landesregierung Entschädigungen verlangen werde. Alle Schäden würden bereits von der Stadt dokumentiert. „Regelmäßig“, so Weber, würden bei der Stadt Anrufe von besorgten Anliegern eingehen: Sie fürchteten ihrerseits, dass sie für die Kosten zur Beseitigung von Schäden aufkommen müssten. Das sei aber unbegründet, so Bürgermeister Weber im Haupt- und Finanzausschuss.

Plan: Käferholz per Bahn abtransportieren - auch ab Bestwig