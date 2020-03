Meschede. Sanierungsstau an der OT Meschede. Das wird für die Kirchengemeinde richtig teuer Welche Auswirkungen hat das auf die Kinder- und Jugendarbeit?

Der Sanierungsstau in der Offenen Tür in Meschede ist kaum zu übersehen. Zuletzt war er so angewachsen, dass die Disco im Kinder- und Jugendtreff im Februar 2019 geschlossen werden musste. Sie war nicht mehr sicher. Wie es jetzt dort weitergeht.

Ohne Paderborn ist keine Renovierung möglich

Werner Wolff vom Kirchenvorstand Mariä Himmelfahrt weiß um die Bausubstanz des Gebäudes, auch wenn es noch kein offizielles Gutachten gibt. „Es gibt einen großen Reparaturbedarf. Dabei handelt es sich finanzielle Bereiche, in denen wir nicht mehr allein handeln können.“ Man spricht über einen sechsstelligen Betrag. Das Erzbistum Paderborn ist daher eingeschaltet. „Eine mögliche Renovierung müssen wir mit dem Generalvikariat abstimmen. Ohne Paderborn können wir nichts in Auftrag geben.“

Zwar sei die Disco mittlerweile wieder voll funktionsfähig, sie war geschlossen worden, weil die elektrischen Anlagen gefährlich waren. Aber es gebe darüber hinaus viel zu tun. „Die Glasbausteine sind kaputt und auch nicht mehr zeitgemäß, insgesamt ist die Dämmung nur mangelhaft“, sagt Wolff. Es gebe viel Reparaturbedarf, der allerdings nichts mit der Funktionsfähigkeit zu tun habe.

Kinder- und Jugendarbeit soll bleiben

„Die ersten Gespräche mit Paderborn sind gelaufen“, sagte Wolff, auf Anfrage unsere Zeitung. „Und sie waren durchaus konstruktiv.“ Für eine konkrete Kostenschätzung oder einen Zeitplan sei es aber noch zu früh. „Wir haben unser Problem geschildert und sie gebeten, zu klären, wie sie uns helfen können“ Dass etwas gemacht werden muss, sei allen klar. Denn immerhin gebe es auch den Beschluss des Kirchenvorstands: „Wir wollen die Offene Kinder- und Jugendarbeit erhalten.“ Zwar plane der Kreis r eine Umgestaltung der Jugendarbeit, aber es gehe nicht darum, Häuser zu schließen.

Erbaut im Jahr 1961

Die OT wurde als Kinder- und Jugendtreff im Jahr 1961 gebaut und 1962 fertiggestellt. Sie beherbergt im Untergeschoss neben der Disco und dem Thekenraum auch eine Küche und Verwaltungsräume. Im Obergeschoss steht der Kinder- und Jugendarbeit ein Saal und verschiedene Gruppenräume zur Verfügung. Mehrere Jahre waren auch Räume an den Spatzengarten, einen Elternverein zur Betreuung von Kleinkindern, fest vermietet. Jetzt stehen sie leer. Das Haus dient außerdem der Kirchengemeinde als Versammlungsort, ein eigenes Gemeindehaus gibt es nicht. Bei Vorträgen oder Veranstaltungen einigt man sich mit der OT-Leitung.