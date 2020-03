Rückkehr nach Meschede - Urlauber reisen aus Marokko aus

Meschede. Alle Flug- und Fährverbindungen gestrichen: Fünf Mescheder waren in Marokko gefangen. Jetzt können sie doch ausreisen.

Ausreise! Die Unsicherheit der fünf Mescheder, die in Marokko gestrandet waren, hat ein Ende. Sie wurden ausgeflogen. Das Auswärtige Amt bemüht sich momentan weltweit darum, dass Deutsche nach Hause geholt werden. Tausende waren davon überrascht worden, dass kurzfristig Flug- und Fährverbindungen gestrichen und Ländergrenzen plötzlich geschlossen worden waren - so wie in Marokko.

Sie haben eine Bordkarte in der Hand. Der Airport in Agadir ist wieder geöffnet - allerdings nur, um Urlauber aus dem Land zu bringen. Maschinen nach Düsseldorf, Hannover, Leipzig/Halle, Frankfurt und München sind für denselben Zweck bestellt worden. Am Dienstag ging es auch für die Gruppe aus Meschede, über die wir berichtet hatten, mit einer Maschine wieder nach Deutschland.

Geburtstag gefeiert

Marokko hatte ursprünglich angekündigt die Flugverbindungen bis vorerst zum 31. März 2020 auszusetzen. David Lopes aus der Mescheder Gruppe hatte daraufhin gesagt: „Unser Ziel ist es nur nach Hause zu kommen!“ Dieser Wunsch ist jetzt in Erfüllung gegangen - übrigens einen Tag nach seinem Geburtstag, den er in dieser ungewissen Situation feiern musste.