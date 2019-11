Große Sorge: Tierheim Meschede sucht jungen Rottweiler

Das Tierheim Meschede sucht seit Freitagabend einen jungen Rottweiler, der offenbar wie vom Erdboden verschluckt ist. Nico Mairing vom Tierheim Meschede bittet darum, die Augen offen zu halten und eventuelle Finder, sich bei ihm zu melden.

„Freitagabend sahen Passanten einen an unserem Tor angeleinten Rotti sitzen. Daraufhin verständigten sie die Polizei“, berichtet der Mitarbeiter des Mescheder Tierheims. „Diese brachten den Hund auch in unser Tierheim, doch leider haben sie den Hund nicht in einen dafür vorgesehenen freien Zwinger gesetzt, sondern in einen für solch großen Hund unpassenden Auslauf.“ Samstagmorgen, als die Mitarbeiter nachsahen, war das Tier verschwunden.

Verärgert über Besitzer, die Tiere aussetzen und auf der Suche nach einem jungen Rottweiler: links der Leiter des Mescheder Tierheims: Nico Mairing, rechts Klaus Pehle, Vorsitzender des Tierschutzvereins für den Hochsauerlandkreis. Foto: Jürgen Kortmann

Keine Kritik an der Polizei

Nico Mairing will niemandem einen Vorwurf machen: „Vermutlich waren die Beamten neu und wussten es nicht besser.“ Er findet, „schuldig ist ganz alleine der, der seinen Hund an ein Tierheim anbindet und nicht bereit ist, uns über den normalen Weg zu informieren und das Tier zu den Öffnungszeiten legal abzugeben.“

Die Mitarbeiter des Tierheims haben mittlerweile die Gegend rund um den Galiläaer Weg abgesucht, doch es fehlt jede Spur. Angst müsse niemand vor dem Tier haben. „Die Finderin beschrieb ihn als sehr freundlichen Junghund, der etwas stürmisch war.“

Appell an den Besitzer

Nico Mairing appelliert auch an den Besitzer: „Wir bitten dringend darum, den Hund zu suchen und uns anschließend vernünftig zu übereignen. Wir möchten nur das dem Hund nichts passiert!“

Immerhin sei die Autobahn ist keine 30 Meter entfernt.