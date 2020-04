Die Polizei Meschede ermittelt nach einem Diebstahl in Eversberg.

Diebstahl Roller in Eversberg entwendet - Hinweise an Polizei Meschede

Eversberg. In Eversberg ist ein Roller gestohlen worden - das Gerät hat zwei Auffälligkeiten. Die Polizei Meschede ermittelt.

In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter einen 50er-Roller von der Mittelstraße entwendet. Das Gerät war dort am Sonntag um 22.30 Uhr abgestellt worden.

Zwei Auffälligkeiten

Am Montag um 22.30 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt. Bei dem Kleinkraftrad handelt es sich um einen silbernen Suzuki „Katana“ Roller mit dem Versicherungskennzeichen 864 UTH.

Auffällig sind eine beschädigte Plastikverkleidung am Gashebel sowie ein mit Klebeband fixierte Blinker. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Meschede unter 90200 in Verbindung zu setzen.