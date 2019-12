Unser Archivbild zeigt einen Rettungshubschrauber, der direkt an einer Unfallstelle landete. Auch nach dem Unfall in Bödefeld musste ein Hubschrauber angefordert werden, um den Verletzten in eine Klinik zu bringen.

Polizei Rettungshubschrauber eingesetzt: Schwerer Unfall in Bödefeld

Bödefeld. Bei einem Verkehrsunfall in Bödefeld ist am Samstagmorgen ein Mann so schwer verletzt worden, dass der Rettungshubschrauber kommen musste.

Alkoholisiert gestürzt

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in Meschede kam es am frühen Samstagmorgen gegen 2.29 Uhr auf der Graf-Gottfried-Straße in Bödefeld zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem offensichtlich alkoholisierten 60-jährigen Fußgänger.

Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Nach ersten Erkenntnissen, so die Polizei, ist der Fußgänger vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung zuvor gestürzt.