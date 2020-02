Jubiläum Reister Schützen starten in ihr Jubiläumsjahr

Reiste. Die Reister Schützen begehen in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. Und das soll gebührend gefeiert werden.

Mit der Generalversammlung startete die Schützenbruderschaft Reiste in ein besonderes Jahr 2020, in dem der Verein auf sein 100-jähriges Bestehen zurückblicken kann. Neben dem Schützenfest mit Kaiserschießen, bei dem der Nachfolger von Alfons Gödde ermittelt wird, ist daher die eintägige Jubiläumsfeier am 3. Oktober einer der Höhepunkte im Jahreskalender der Reister Schützen.

Chronik geplant

Zum Jubiläum wird die Bruderschaft eine Chronik herausgeben, in der die 100-jährige Vereinsgeschichte mit Bildern und Texten aufgearbeitet wird. Ein Team aus aktiven und ehemaligen Vorstandsmitgliedern arbeitet bereits seit dem letzten Jahr an der Erstellung der Festschrift. Geplant ist die Fertigstellung pünktlich zum diesjährigen Schützenfest, an dem die Chronik zum Verkauf angeboten werden soll.

Rückblickend auf das vergangene Jahr 2019 berichtete Brudermeister Gottfried Fuchs von erfolgreich verlaufenen Veranstaltungen wie dem Erntedank- und Kinderschützenfest, welches erstmalig mit neuem Konzept als gemeinsame Veranstaltung stattfand, sowie die Ausrichtung des Bläck Fööss-Konzertes in der Schützenhalle gemeinsam mit dem Chor Klangvoll Reiste.

Auch von erfolgreich abgeschlossenen und begonnenen Baumaßnahmen konnte Fuchs berichten. So wurde die Beleuchtung im Kleinen Saal aufwendig durch moderne LED-Technik ersetzt, der Bühnenboden in der Großen Halle erneuert sowie mit dem Umbau der Toilettenanlagen im Reister Keller begonnen, die im Jahr 2020 fertiggestellt werden. Außerdem sind ebenfalls eine Modernisierung der Beleuchtung im Reister Keller sowie einige Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen in der Schützenhalle hinsichtlich der Jubiläumsfeier geplant.

Änderungen im Vorstand

Im Rahmen der anstehenden Wahlen ergaben sich einige Änderungen im Vorstand. Zunächst standen die Wahlen des geschäftsführenden Vorstandes an, bei denen der stellvertretende Brudermeister Alfons Kotthoff, Hauptmann Josef Fredebeil sowie Kassierer Christoph Fredebeil im Amt bestätigt wurden. Ihre Ämter niedergelegt haben dagegen Fahnenoffizier Wigbert Wirxel, Dorfoffizier Reiste-Nord Christof Stratmann, Dorfoffizier Erflinghausen Stefan Fuchte und Zugoffizier Christoph Brunert. Jungoffizier Christian Schulte schied außerdem aus Altersgründen aus dem Amt aus. Als neuen Fahnenoffizier konnte die Schützenbruderschaft den bisherigen Dorfoffizier Reiste-Ost Tobias Wenzel gewinnen.

Für dessen vakanten Posten konnte Simon Engelhard gewonnen werden. Neuer Dorfoffizier Reiste-Nord wurde Julius Willerscheid, für den Post als Dorfoffizier von Erflinghausen wurde Leonard Bruder gewählt und Florian Tigges nahm die Wahl zum Jungoffizier an. Ferner wählte die Versammlung Stefan Teutenberg als neuen Zugoffizier.

1100 Euro als Spende

Brudermeister Gottfried Fuchs bedankte sich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern und verabschiedete Christof Stratmann und Christoph Brunert nach langjähriger Vorstandstätigkeit in die Ehrenabteilung. Die im Rahmen der Generalversammlung durchgeführte Hutsammlung brachte einen Erlös von 1100 Euro, mit dem die Schützenbrüder den an Leukämie erkrankte Florian Hellweg aus Deifeld unterstützen.