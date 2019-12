Reiste: Wenn vorm Gottesdienst plötzlich der Strom weg ist

Improvisationstalent hat die Kirchengemeinde St. Pankratius Reiste bei einem Stromausfall vor einem Gottesdienst bewiesen.

20 Minuten vor den Beginn der Abendmesse am vergangenen Samstag war plötzlich der Strom weg. Die Messe deswegen ausfallen lassen? Das kam gar nicht in Frage. Die Küsterin sammelte sämtliche Kerzenvorräte zusammen, einige Kinder postierten sich am Kirchenportal, statteten die Besucher mit den Kerzen aus - und der wohl außergewöhnlichste Gottesdienst des Jahres konnte beginnen.

Aufführung wird nachgeholt

So stimmungsvoll dieser Gottesdienst durch das Kerzenlicht war: Auf die geplante Aufführung der rund 15 Kinder und Jugendlichen war aus Sicherheitsgründen verzichtet worden. Sie wird aber am kommenden Samstag im Familiengottesdienst nachgeholt. Und auch der Gesangskreis aus Wenholthausen wird dann erneut mit dabei sein - in der Hoffnung, dass diesmal das Licht in der Kirche an bleibt.

Beginn des Familiengottesdienstes ist am Samstag, 21. Dezember, um 19 Uhr. Alle Familien mit Kindern sind eingeladen. Das Thema lautet „Sehnsucht nach Weihnachten“.