Reiste. Eine heftige Auseinandersetzung in Reiste beschäftigt das Amtsgericht in Meschede: Was ist da bloß in eine Mutter und ihren Sohn gefahren?

Es müssen heftige Szenen gewesen sein, die sich am 21. Mai des vergangenen Jahres in Reiste abgespielt haben: In ihrer Wohnung war eine Mutter mit ihrem eigenen Sohn dermaßen aneinandergeraten, dass sich die beiden jetzt vor Gericht in Meschede wieder getroffen haben. Es ging um Faustschläge, Tritte, Bisse, Kratzspuren und die Attacke mit einem Schlüsselbund.

Patzig und respektlos

Es war eine Nichtigkeit, die zum Auslöser für die heftige Auseinandersetzung wurde, die am Ende sogar die Polizei auf dem Plan rief. Fünf Tage lang hatte die Mutter ihren damals 17-jährigen Sohn immer wieder vergeblich gebeten, endlich die Sprudelkästen aus der Garage nach oben zu holen.

An diesem Tag war sie es leid. Die Situation eskalierte, als der Sohn mit seinem Handy auf dem Bett saß. Weil er auf die erneute Ansprache seiner Mutter patzig und respektlos reagierte, trat sie ihm das Handy aus der Hand und drohte ihm damit, das Tablet wegzunehmen - so lange, bis endlich die Kästen aus der Garage verschwunden seien. Während die 43-Jährige nach dem Tablet auf der Kommode griff, kam es zu einer Rangelei, in dessen Verlauf sich die Mutter auf ihren Sohn geworfen und ihn gebissen haben soll.

Wer warf sich auf wen?

Die Bisse stritt die Frau auch gar nicht ab - allerdings sei es vielmehr so gewesen, dass sich ihr Sohn mit seinen 120 Kilo auf sie geworfen habe. Sie habe lediglich versucht, sich durch die Bisse zu befreien. Im weiteren Verlauf des Streits krallte sie sich so heftig an der Hose des Jungen fest, dass er Kratzspuren am Bein davontrug. Dennoch schaffte es der 17-Jährige samt seines Tablets in die Wohnung der Großeltern zu flüchten, die nur eine Etage tiefer liegt.

Als er fünf Minuten wieder nach oben kam, ging die Auseinandersetzung unmittelbar in die zweite Runde: Weil sie mit dem Tablet-Verbot keinen Erfolg hatte, empfing ihn die 43-Jährige mit seiner Powerbank in der Hand, die sie nun stattdessen konfiszieren wollte. Die Situation gerät erneut außer Kontrolle. Brust an Brust standen sich die beiden gegenüber. Angeblich weil der Sohn sie festgehalten hat, stach die 43-Jährige ihm mit einem Schlüssel in den Oberarm und schlug ihm mit der Faust zweimal ins Gesicht. Bewusst erinnern konnte sich die 43-Jährige an diese Schläge vor Gericht angeblich zwar nicht. Sie könne aber auch nicht ausschließen, dass es in dem Trubel so gewesen sei.

Mutter setzt sich erst einmal von die Playstation

Als sich die Situation endlich wieder beruhigte, setzte sich die Mutter vor die Playstation. „Um runterzukommen“, wie sie vor Gericht erklärte. Aufgeregt erzählte sie im Spielechat von dem wenige Minuten alten Vorfall - berichtete, dass sie gerade mit einem 120 Kilo schweren Gegner gekämpft habe und deswegen völlig aufgelöst sei. Den Rat ihrer Chatpartner, die Polizei zu rufen, befolgte sie nicht. „Ich kann doch nicht meinen eigenen Sohn anzeigen“, erklärte sie unter Tränen im Gericht.

Trotzdem stand wenig später die Polizei auf der Matte: Die Tante des 17-Jährige hatte die Beamten informiert, nachdem sie seine Verletzungen gesehen und seine Schilderungen gehört hatte. Obwohl die Aussagen der Mutter und des Sohnes vor Gericht nicht weit auseinander lagen, blieb bis zum Schluss eine Frage offen. Wer hat angefangen? Hat sich die Mutter auf den Sohn geworfen oder der Sohn auf die Mutter?

Kein Kontakt mehr

„Keine der beiden Versionen überzeugt mich mehr als die andere“, formulierte es der Staatsanwalt und erntete Zustimmung von Richterin Mareike Vogt. Sie stellte das Verfahren am Ende auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein. Dass es eine Rangelei gegeben habe, sei unstrittig, unklar sei aber was genau sich an jenem Tag abgespielt habe und wer sich gegen wen wehren musste.

Eines wollte sie aber von dem heute 18-Jährigen dann doch noch wissen: „Warum waren Sie denn so heiß auf diese Powerbank?“ Die Antwort kam prompt: „Vieles, was mir meine Mutter weggenommen hat, ist für immer weg, oder am Ende kaputt“, erklärte er. So habe er auch seine Powerbank angeblich bis zum heutigen Tag nicht zurückbekommen. Das allerdings könnte auch daran, liegen dass Mutter und Sohn inzwischen keinen Kontakt mehr haben. Der 18-Jährige lebt bei seinem Vater, die 43-Jährige inzwischen in Iserlohn.

>>>HINTERGRUND<<<

Verhandelt worden ist der Streit zwischen Mutter und Sohn vor dem Jugendgericht, weil der Sohn zum Tatzeitpunkt erst 17 Jahre alt war.

Angeklagt war die 43-jährige wegen Körperverletzung.