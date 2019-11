Reifenstecher von Meschede schlägt beinahe täglich zu

Die Polizei sucht einen Reifenstecher. Vermutlich Anfang September hat er das erste Mal zugeschlagen. Im Oktober trat er vorübergehend Außenspiegel ab. Seit Anfang November schlägt er beinahe täglich zu, in der Regel in der Dunkelheit.

Bis zu 30 Taten rechnet die Polizei dem Unbekannten inzwischen zu. Ermittelt wird wegen Sachbeschädigung. Konkrete Hinweise gibt es bislang nicht. Deshalb ist die Polizei auf Beobachtungen aus der Bevölkerung angewiesen. Die Beamten kümmern sich verstärkt um die Fälle - welche Maßnahmen ergriffen werden, dazu wollte Pressesprecher Holger Glaremin aus taktischen Gründen keine Angaben machen.

Hinweise aus der Bevölkerung

Zur schnellen Ergreifung bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Bei verdächtigen Beobachtungen sollte umgehend der Notruf 110 gewählt werden. Glaremin: „Die Polizei nimmt jeden dieser Hinweise ernst und geht jedem Fall nach. Niemand muss Konsequenzen befürchten, wenn sich bei einem Einsatz herausstellt, dass doch alles seine Richtigkeit hat.“

Auch Hinweise, die möglicherweise schon längere Zeit zurückliegen, können den Ermittlern helfen: Wer konnte insbesondere in den vergangenen Nächten verdächtige Beobachtungen in Meschede machen? Wem sind eine oder mehrere Personen aufgefallen? Generlle Hinweise nimmt die Polizei unter 0291 - 90200 entgegen.

Rund um den Bahnhof

Auffällig: Die Tatorte befinden sich verstärkt rund um dem Bahnhof, und zwar in der Le-Puy- und Lagerstraße. Allerdings gibt es auch Fälle im Norden von Meschede: am Lanfertsweg, am Heidering und in der Lindenstraße beispielsweise. Selten befinden sich die Tatorte außerhalb wie auf der Oststraße in Eversberg und am Schneidweg im Gewerbegebiet Enste.

Die Chronologie: In der Nacht zum 10. Septeber und zum 23. September wurden an zwei Pkw die Reifen zerstochen. Am ersten Oktober-Wochenende sowie in der Nacht zum 27. Oktober trat der Täter die Außenspiegel von fünf Autos ab. Seit November werden ausschließlich zerstochene Reifen gemeldet. Insgesamt beschädigte der Unbekannte seitdem 23 Fahrzeuge.