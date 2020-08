Radfahrer (58) aus Meschede bei Sturz schwer verletzt

Meschede. Schwerer Sturz mit dem Fahrrad: Ein 58-Jähriger aus Meschede ist in Olsberg schwer verletzt worden. So ist der Unfall passiert.

Ein Radfahrer aus Meschede ist bei einem Bremsmanöver in Olsberg gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr war es auf dem Brunnenweg in Olsberg zu dem Verkehrsunfall gekommen. Ein 58-jähriger Mann aus Meschede war mit seinem Fahrrad in Richtung der Straße Zum Küsterland unterwegs. Zur selben Zeit befuhr eine 67-jährige Frau aus Olsberg die Fahrbahn.

Im Kreuzungsbereich musste der 58-Jährige stark bremsen und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich schwer.