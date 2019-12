Ein kleines rosa Schwein sitzt in einem kleinen Waldstück. Die Polizei ist im Einsatz.

Meschede. Verkehrsbehinderungen der tierischen Art: Auf der B55 zwischen Meschede und Warsteins sind herrenlosen kleine Schweine unterwegs.

Polizei warnt: Kleine Schweine laufen über B55 bei Meschede

Ein tierischer Einsatz auf der Bundesstraße 55: Wie die Polizei mitteilte, laufen kleine Schweine durch das angrenzende Waldgebiet und über die Fahrbahn. Daher komme es zu Verkehrsbehinderungen. Kraftfahrer werden gebeten, entsprechend vorsichtig in dem Bereich unterwegs zu sein.

Zwei Mini-Schweine noch unterwegs

Der Einsatz hatte am Montag gegen 12 Uhr begonnen. Woher die Tiere stammen, ist noch unklar. Augenzeugen beschrieben sie als so genannte Mini-Schweine. Drei Stück sollen in dem Bereich unterwegs sein. Eins konnte inzwischen einfangen werden, zwei werden sind noch unterwegs.

Der Tierschutz ist alarmiert worden und versucht die beiden restlichen herrenlosen Schweine gemeinsam mit der Polizei einzufangen. Das Geschehen spielt sich im Bereich des Lörmecketurms zwischen Meschede und Warstein statt.