Polizei warnt: Dreister Trickdieb in Schmallenberg unterwegs

Bad Fredeburg. Der vermeintlich taubstumme Mann bat einen Schmallenberger um eine Spende - und stahl dann Bargeld aus dem Portemonnaie. Die Polizei gibt Tipps.

Ein Trickdieb hat am Donnerstag auf einem Parkplatz an der Straße „Wehrscheid“ in Schmallenberg Bargeld aus dem Portemonnaie eines 75 Jahre alten Schmallenbergers gestohlen. Der vermeintlich taubstumme Mann bat den Schmallenberger zuvor um eine Spende.

Geld aus der Geldbörse entwendet

Der Senior wurde gegen 14.15 Uhr von dem vermeintlich taubstummen Mann um eine Spende gebeten. Dazu hielt der Mann laut Polizeiangaben ein Schild in der Hand. Der Schmallenberger holte seine Geldbörse hervor und übergab eine Spende. Währenddessen lenkte der Täter den Mann und dessen Frau ab, indem er um weitere Spenden bat und gestikulierte. Nach der Ablehnung weiterer Spenden ging der Täter weiter. Erst beim späteren Einkauf bemerke das Paar den Diebstahl von Bargeld aus der Geldbörse.

Polizei hofft auf Zeugen

Bei dem unbekannten Mann handelte es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Osteuropäer, mit gepflegten Eindruck. Er war ca. 1,80 Meter groß, schlank und bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke mit Kapuze sowie einer dunklen Hose.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Bad Fredeburg unter 02974/90 200 in Verbindung.

Bettel-Trick bei der Polizei bekannt

Der Bettel-Trick ist der Polizei bekannt. Der oder die Täter halten dem Opfer ein Blatt Papier vor mit der Bitte um eine Spende. „Oder sie tollen auf der Straße um das Opfer herum und betteln es an.“ Dabei nutzt einer die Ablenkung für den raschen Griff nach der Geldbörse oder in die Handtasche.

Die Polizei rät: „Seien Sie aufmerksam und vertrauen Sie Ihrem gesunden Menschenverstand. Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geld,Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.“

Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen auf der Körpervorderseite getragen oder unter den Arm geklemmt werden. „Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Weitere Tipps und Hinweisefinden sie im Internet: www.polizei-beratung.de.“