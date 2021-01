Festnahme: Die Polizei im Hochsauerlandkreis hat eine Bande geschnappt. Sie soll auch für Taten in Meschede verantwortlich sein.

Kriminalität Polizei nimmt Bande fest - Straftaten auch in Meschede

Meschede Sie sollen auch in Meschede zugeschlagen haben: Die Polizei hat eine Bande festgenommen. Die Männer müssen in Untersuchungshaft.

Nach einem umfangreichen Ermittlungsverfahren sitzen seit Donnerstag drei Männer aus Arnsberg in Haft. Sie sollen auch für Straftaten in Meschede verantwortlich sein-

Das Trio steht im Verdacht seit November für mindestens 25 Wohnungseinbrüche verantwortlich zu sein. Am Mittwochabend gegen 20 Uhr schlugen die Ermittler zu. Die Männer wurden mit ihrem Auto an der Autobahnabfahrt am Neheimer Rathausplatz angehalten und festgenommen.

Kurz zuvor waren sie laut Polizei noch auf einer Einbruchstour in Werl. Im Fahrzeug fanden die Ermittler Tatwerkzeug und Beute. Diese konnte einem Einbruch in Büderich zugeordnet werden. Bei den anschließenden Durchsuchungen an den Wohnanschriften wurden ebenfalls zahlreiche Beutestücke aus vergangenen

Einbrüchen gefunden.

Mindestens 25 Einbrüche

Die Männer (25, 29 und 33 Jahre) stammen nach Angaben der Poliizei aus Albanien und leben in Arnsberg. Ermittler der Kriminalpolizei gehen davon aus, dass die Bande

für mindestens 25 Einbrüche in Möhnesee, Wickede, Werl, Sundern, Arnsberg und

Meschede verantwortlich ist.

Die Festgenommen wurden am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Es wurde Untersuchungshaft angeordnet. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Insgesamt sind über 500 sichergestellte Gegenstände auszuwerten.