Polizei im HSK verstärkt Einsatzkräfte zu Silvester

Meschede In der Silvesternacht verstärkt die Polizei im Hochsauerlandkreis ihre Präsenz. Mit diesen Einsätzen rechnen die Beamten.

Es ist eine besondere Nacht, aber das ist sie immer. Die Kreispolizeibehörde in Meschede hat ihre Kräfte für die Silvesternacht verstärkt. „Zu Zahlen geben wir keine Auskunft“, sagt Pressesprecher Sebastian Held. Aber an allen Standorten seien mehr Beamte im Einsatz.

Mit klassischen Silvestereinsätzen wie „Schlägereien nach Partys“ rechnet er in der Corona-Silvesternacht nicht, „aber man weiß ja nie.“ Es gelten weiter die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum, betont er. Fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen dort zusammenstehen. Privates Feuerwerk sei erlaubt. Nur Ansammlungen sollen vermieden werden und Partys sind definitiv verboten.

Man werde nicht in die Privaträumen nach Partys suchen, „wenn wir aber über Ruhstörung oder Partys informiert werden, werden wir auch nachsehen und mögliche Feiern auflösen“, erklärt er. Und das werde dann auch ein Bußgeld zur Folge haben. „Letztlich entscheiden darüber aber die Ordnungsämter.“ Das Bußgeld ist nicht unerheblich, es liegt bei rund 250 Euro pro Person. Veranstalter noch mal 500 Euro.

Appell der Polizei im HSK

Insgesamt richtet die Polizei den dringenden Appell an die Sauerländer, Vernunft walten zu lassen: „Lasst uns diese Herausforderung noch einmal meistern, dann wird es hoffentlich bald wieder bergauf gehen“, betont Held.

Landesweit sind in der Silvesternacht mehr als 4800 Polizeibeamte im Einsatz. Auch wenn die Zahl von Gästen in den eigenen vier Wänden bis zur Angabe „Partys verboten“ nicht offiziell begrenzt ist, rät NRW-Innenminister Reul dringend, sich auch in privaten Haushalten an die Kontaktbeschränkungen zu halten.