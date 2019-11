Der Reifenstecher von Meschede ist gefasst. Die Polizei hat nach Informationen dieser Zeitung in der Nacht zum Freitag einen verdächtigen Mann festgenommen.

Beinahe täglich zugeschlagen

Der mutmaßliche Täter wurde auf der Lagerstraße von den Beamten gestellt. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann für mehr als 30 Sachbeschädigungen im Stadtgebiet Meschede verantwortlich ist. Zuletzt hatte er beinahe täglich die Reifen von Fahrzeugen zerstochen.

So war es auch in der Nacht von Donnerstag von Freitag: Demnach hatte der Täter in der Le-Puy-Straße zugestochen. Beamte in einem Streifenwagen kamen ihm auf die Spur. Die Wache hatte zuletzt ihre Fahndung nach dem bis dahin Unbekannten ausgeweitet.

Die Festnahme erfolgte gegen 2 Uhr in der Nacht. Bei dem Mann handelt es sich um einen 27-Jährigen, der in Meschede lebt und aus Kasachstan stammt. Wie die Polizei berichtete, wurde er nach seiner Festnahme in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die Ermittlungen dauern an.