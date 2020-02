Polizei-Einsatz in Meschede am Henne-Ruhr-Markt

Meschede. Zwei Täter erkannt? Die Polizei ist am Montagmorgen in Meschede zum Henne-Ruhr-Markt gerufen worden.

Polizei-Einsatz am Henne-Ruhr-Markt: Mit einem Streifenwagen sind Beamte am Montagmorgen zum Winziger Platz ausgerückt. Sie wurden in den Drogerie-Markt Müller gerufen.

Parfüm entwendet

Der Anlass: Ein Zeuge wollte zwei Ladendiebe wiedererkannt haben. Bereits am Samstag war in dem Geschäft unter anderem Parfüm entwendet worden. Die Täter wurden gesehen, konnten aber entkommen.

Waren sie am Montag zurück? Offensichtlich nicht, wie sich bei einer Überprüfung durch die Polizei herausstellte. Nach Angaben der Pressestelle lag eine Verwechselung vor. Die verdächtigten Männer am Montag hatten nichts mit dem Diebstahl vom Samstag zu tun.

Die Suche nach den Tätern geht weiter.