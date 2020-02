Pkw kollidiert bei Meschede mit Bus - Schnee und Glätte

Der Winter hat das Hochsauerland seit Mittwochmorgen im Griff. Den ganzen Morgen über schneite es - mit Einschränkungen im Straßenverkehr. Hier eine Übersicht.

Überwiegend Blechschäden

Zu 25 witterungsbedingten Einsätzen rückte die Polizei im Hochsauerlandkreis am Mittwoch aus. Überwiegend waren es Blechschäden, zu denen die Beamten gerufen wurden. Teilweise waren sie aber auch gefragt, weil Straßen blockiert waren und Lkw quer standen.

Anders als bei früheren Winter-Einbrüchen gab es dieses Mal auch Verletzte. In Eversberg in der Straße Neuer Weg kollidierten am Morgen gegen 7.40 Uhr ein Bus der Linie C3 und ein Pkw. Ein Beteiligter wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Ansonsten ging der Zusammenstoß vergleichsweise glimpflich aus. Der Bus konnte seine Fahrt mit Beschädigungen an der Front fortsetzen.

Unfall bei Eslohe

Am Wenner Stieg in Eslohe kam es ebenfalls zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt worden. Der Vorfall hatte sich gegen 7.30 Uhr ereignet.

Zum Teil fiel der Unterricht an Schulen aus oder Schülerinnen und Schüler konnten nicht erscheinen, weil die Busse nicht pünktlich fahren konnten, beispielsweise in Bödefeld. Dort steckte das Fahrzeug in Westernbödefeld fest. Auch in Grevenstein kam der Bus nicht weiter - die Schule fiel aus.

Situation normalisiert sich

Nach Angaben der Polizei normalisiert sich die Situation auf den Straßen mit dem Verlauf des Vormittags zunehmend.