Einsatz für die Feuerwehr: In Reiste stand ein Pkw in Flammen.

Feuerwehr Pkw gerät in Reiste in Brand - Löschgruppen rücken aus

Reiste In Reiste ist ein Pkw in Brand geraten. Zwei Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr wurden zu dem Einsatz alarmiert.

Die Löschgruppen Reiste und Bremke sind am Freitagmorgen gegen 8.05 Uhr zu einem Pkw-Brand nach Reiste alarmiert worden. In der Straße „Am Reinspring“ war ein Wagen im Bereich des Motorraums in Brand geraten.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]

Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle hatten Besitzer und Nachbarn bereits mit Feuerlöschern und Gartenschlauch mit Erstlöschmaßnahmen begonnen. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Pkw ab und konnten den Einsatz nach einer dreiviertel Stunde beenden.