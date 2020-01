Olsberg/Meschede. Die Polizei im HSK sucht ein 12 Jahre altes Kind aus Olsberg. Milena wird seit Freitagabend vermisst. Die Bevölkerung wird um Hilfe gebeten.

Olsberg: Milena (12) vermisst - Polizei im HSK sucht Mädchen

In Olsberg wird ein Kind vermisst: „Bitte um Mitfahndung“, heißt es in dem Tweet der Polizei im Hochsauerlandkreis. Am Samstagabend veröffentlichte die Kreispolizeibehörde in Meschede den Suchaufruf samt Foto per Twitter.

Mädchen ist schlank und hat schulterlange Haare

Wer das vermisste Mädchen sieht, beziehungsweise Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, soll sich unbedingt umgehend mit der Polizei in Verbindung setzen. In ihrem Fahndungsaufruf bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten zwölfjährigen Milena aus Olsberg:

Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach dem vermissten Mädchen. Foto: Polizei

„In Olsberg wird seit gestern Abend dieses 12-jährige Mädchen vermisst. Milena ist etwa 165 groß, schlank und hat schulterlange Haare. Hinweise bitte an die Polizei Brilon, Tel.: 02961-90200 oder den Notruf 110“, heißt es in dem Tweet, der am samstag gegen 20.30 Uhr online gestellt wurde.

Wir berichten weiter.