Meschede/Enste. Der erste verkaufsoffene Sonntag in Meschede steht bevor. Den drei großen Märkten im Gewerbegebiet würde ein Bußgeld drohen, wenn sie mitmachen.

Trotz der Corona-Krise soll der verkaufsoffene Sonntag am kommenden Wochenende wie geplant stattfinden. Nicht öffnen werden dabei allerdings die drei großen Märkte im Gewerbegebiet Enste – sie dürfen nicht. Bei einem Verstoß drohen 5000 Euro an Bußgeld.

Eventfläche muss so groß wie Verkaufsfläche sein

Schon beim letzten „Mescheder Frühling“ 2019 durften die Enster nicht mitmachen. Das Möbelhaus Knappstein, Sportpilz Pilz und der Hagebaumarkt mussten geschlossen bleiben.

Die „Blaulichtmeile“ als Rahmenprogramm im Gewerbegebiet Enste beim offenen Sonntag im Herbst: Dann dürfen auch die Märkte hier mitmachen. Foto: Jürgen Kortmann

Hintergrund waren und sind weiterhin die Vorgaben des NRW-Veranstaltungsgesetzes: Darin ist vorgeschrieben, dass dort, wo Geschäfte sonntags öffnen wollen, die Eventfläche (auf der ein Rahmenprogramm stattfindet) mindestens genauso groß sein muss wie die Verkaufsfläche.

„Es ist schwierig, diese gesetzliche Vorgabe in Enste zu erfüllen“, sagt Jörg Fröhling, Sprecher der Stadt Meschede. Der Verkauf darf nicht im Vordergrund stehen. Bei den weiteren offenen Sonntagen am 3. Mai und 13. September gelingt das auch, wenn das Kartrennen bzw. die „Blaulichtmeile“ parallel in Enste stattfinden, im März dagegen nicht.

Keine Probleme, Personal zu finden

Volker Pilz vom Sporthaus Pilz hält diese Vorgaben für eine „Wettbewerbsverzerrung“. Er hat unter Kunden in der Vergangenheit eine Umfrage durchgeführt, bei der fast alle sagten, sie würden sonntags einkaufen wollen. Der offene Sonntag bedeute immer einen finanziellen Erfolg für ein Unternehmen: „Der Verzicht kostet langfristig Arbeitsplätze und Rendite.“

In der Vergangenheit waren, nach Klagen der Gewerkschaft Verdi, offene Sonntage in NRW auch zum Teil kurzfristig untersagt worden, mit Hinweis auf die übergeordnete Sonntagsruhe und den Schutz der Beschäftigten.

Das Gewerbegebiet Enste: Hagebaumarkt, das Sporthaus Pilz und Möbel Knappstein dürfen am offenen Sonntag in Meschede nicht mitmachen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Volker Pilz betont dagegen, dass es nie Probleme gegeben habe, Personal für den Dienst am offenen Sonntag zu finden – im Gegenteil, durch den zusätzlichen finanziellen Ausgleich und einen freien Tag sei der Sonntagsdienst sogar beliebt gewesen. Das sehen auch die Sprecher der beiden anderen Publikumsmagneten im Gewerbegebiet so, Kristina Knappstein vom Möbelhaus Knappstein und Edgar Zappe, Leiter des Hagebaumarktes.

Kristina Knappstein nennt die verkaufsoffenen Sonntage grundsätzlich „überlebenswichtig“ – auch einen im März: „Es kommen viele Auswärtige dafür nach Meschede, die eben auch unser Möbelhaus kennenlernen wollen. Ich wünsche mir, dass sich etwas ändert.“

Sie vermisst im Stadtgebiet eine einheitliche Regelung, die eben nicht zwischen der Innenstadt und dem Gewerbegebiet trenne: „Ich freue mich für die Innenstadt – aber wir repräsentieren Meschede mit. Wir gehören doch dazu.“ Auch im Möbelhaus gilt: Es würde keine Probleme geben, Personal für den Sonntagsdienst zu finden – auch hier winkt schließlich eine zusätzliche Bezahlung und ein freier Tag.

Vorführungen waren schon gebucht

„Richtig, richtig schade“ nennt Edgar Zappe vom Hagebaumarkt die erneute Nicht-Berücksichtigung des Gewerbegebietes beim offenen Sonntag. Er hatte bereits Industrie-Vorführungen für Kunden an dem Tag gebucht, die er jetzt wieder absagen musste.

Überarbeiten musste er auch seine Personalliste: Auch hier hatte es im Vorfeld genug Freiwillige gegeben, die den Sonntagsdienst übernommen hätten, sagt er – auch hier gegen zusätzliche Vergütung und Freizeitausgleich. Ein offener Sonntag im März hätte für viel Kundschaft garantiert: Schließlich steht die Gartensaison bevor.

Die Gewerkschaft Verdi hatte 2019 alle drei offenen Sonntage abgelehnt, die vom Stadtmarketing geplant worden waren: „Es bestehen erhebliche Zweifel, ob die Veranstaltungen den öffentlichen Charakter des Tages in dem von der Ladenöffnung umfassten Bereich maßgeblich zu prägen und so die vorgesehene Ausnahme von der Regel der Sonntagsruhe zu rechtfertigen vermag. Dies gilt insbesondere für die Ladenöffnungen im Gewerbegebiet Enste.“ Weil im März 2019 Enste aus dem Veranstaltungsplan genommen wurde, gab es zumindest keine Gerichtsklage gegen die Ausrichtung der offenen Sonntage.

>>>HINTERGRUND<<<

Seit dem 1. April 2018 gilt das neue Ladenöffnungsgesetz in Nordrhein-Westfalen, um mehr Rechtssicherheit für Kommunen und Handel zu bekommen.

2018 waren 41 verkaufsoffene Sonntage gerichtlich untersagt worden, 2017 noch 57.

Die Gerichte entschieden in 18 Verfahren zugunsten von Kommunen: In diesen Fällen konnten die verkaufsoffenen Sonntage trotz vorangegangener Klagen stattfinden.