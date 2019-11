Nuttlarer macht Karriere in Düsseldorf

Der gebürtige Nuttlarer Christof Sommer macht weiter Karriere. Der 54-Jährige ist aktuell noch Bürgermeister in Lippstadt. Ab 1. Januar 2020 tritt er ein neues Amt an.

Kommunaler Spitzenverband

CDU-Mitglied Sommer wird dann neuer Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW in Düsseldorf. Das Präsidium des kommunalen Spitzenverbandes hat ihn einstimmig gewählt. Christof Sommer wird dann Nachfolger von Dr. Bernd Jürgen Schneider (CDU), der nach 30-jähriger Tätigkeit für den Verband mit dann 64 Jahren auf eigenen Wunsch vorzeitig in den Ruhestand tritt. Sommer gehört als Bürgermeister bereits seit 2010 dem Präsidium des Städte- und Gemeindebundes an. Präsident Roland Schäfer (SPD, Bürgermeister in Bergkamen) lobt Sommer, der in Lippstadt als Bürgermeister mit einer klugen Amtsführung Zielstrebigkeit und Weitsicht bewiesen habe.

Christof Sommer ist 1999 der erste hauptamtliche Bürgermeister in Bestwig geworden. Nach sechs Jahren an der Spitze der Gemeinde wurde der Volljurist dann 2005 Bürgermeister in Lippstadt und war dort 2014 wiedergewählt worden. Seit 2012 ist er auch Sprecher der Bürgermeister im Kreis Soest. Jetzt muss sich die CDU in Lippstadt einen neuen Kandidaten suchen: Sie wollte Sommer in diesen Tagen erst erneut für die Bürgermeisterwahl 2020 vorstellen.