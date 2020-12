Nuttlar: Identität eines Toten noch nicht geklärt

Die Rettungskräfte waren am Sonntag nach Nuttlar gerufen worden. Am Schellenstein-Tunnel starb ein Mensch.

Nuttlar Die Bahnstrecke bei Nuttlar ist wieder frei. Dort hatte sich Sonntag ein tragischer Vorfall ereignet, bei der ein Mensch getötet wurde,

Nach dem tragischen Vorfall auf der Bahnstrecke bei Nuttlar läuft dort der Zugverkehr wieder. Dort war am Sonntagabend ein Mensch ums Leben gekommen.

„Wir gehen von einem Suizid aus“, so Sebastian Held von der Kreispolizeibehörde in Meschede. Die Identität des Opfers konnte auch am Montag noch nicht geklärt werden.

Hilfestellungen bei Notlagen

Der tödliche Vorfall hatte sich am Schellenstein-Tunnel zwischen Nuttlar und Olsberg ereignet. Die Rettungskräfte waren am Sonntag um 18.15 Uhr alarmiert worden.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]

Hinweis: Normalerweise berichten wir nicht über Suizide, es sei denn, sie erfahren – wie in diesem Fall -- durch ihre Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst depressiv sind und Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge über die kostenlose Hotline 0800/111 01 11 oder 0800/111 02 22. Hilfe für Menschen, die unter Depressionen leiden, gibt es außerdem auch beim Bündnis gegen Depression unter: 0291/941469.

Opfer ist immer auch der Lokführer