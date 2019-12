Nur noch ein Hund bei der Polizei in Meschede

Statt vier Diensthunde, wie noch vor wenigen Jahren, hat die Kreispolizei im Hochsauerlandkreis zurzeit nur noch einen Diensthund. „Da fehlen uns drei Kollegen“, sagt Georg Mohr, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft im Kreis.

Ilvy hatte zugebissen

Zuletzt wurde Diensthündin Ilvy an das Landesamt für Aus- und Fortbildung in Stukenbrock zurück gegeben. Die Hündin hatte während ihrer Einsätze zugebissen. Ihr damaliger Diensthundeführer hatte daraufhin eine neue Aufgabe erhalten

Die Polizei in Meschede ist daher jetzt auf der Suche nach einem neuen Diensthundeführer. Intern sei die Stelle ausgeschrieben. „Die Behörde hat zunächst die Möglichkeit, aus ihrem eigenen Personal neue Diensthundeführer anzuwerben“, erläutert Mohr. Theoretisch sei es jetzt möglich, dass sich intern ein Kollege zum Diensthundeführer ausbilden lasse. Der bekomme dann einen Hund zugewiesen. Aber bis das soweit ist, wird noch einige Zeit ins Land ziehen.

Ein Kollege, keine Waffe

Mohr bedauert, dass die Zahl der Diensthundeführer im Kreis in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen ist. „Die Hunde sind Kollegen, die uns fehlen.“ Denn während die meisten Beamten zu zweit auf Streife fahren, sind Hundeführer überwiegend allein mit dem Tier unterwegs. Mohr: „Die Hundeführer sehen ihren Hund dann wirklich als Kollegen.“

Ein Einsatz in Bad Berleburg: Hier wird der Hund bei Suche von Vermissten gebraucht. Oft geht es auch darum, eine Situation zu deeskalieren. Foto: Matthias Böhl / WP

Vor Gericht war zuletzt in Brilon argumentiert worden, der Hund sei wie eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug zu behandeln. „Das stimmt so nicht“, betont jetzt Mohr: „Ein Hund ist nach Landespolizeigesetz NRW nur ein Hilfsmittel der körperlichen Gewalt, vergleichbar mit Fesseln, Wasserwerfern, technische Sperren, Dienstpferden, Dienstfahrzeugen oder Reiz- und Betäubungsstoffe.“ Das gelte es auseinanderzuhalten.

Jetzt kommen die Bodycams

Hundeführer sollen unterstützen. „Sie werden meist hinzugerufen, wenn es gilt, eine Situation zu entschärfen, zu deeskalieren, so dass die Einsatzkräfte im Schutz des Hundes ihre Arbeit tun können.“ Meist beruhigten sich aufgebrachte oder betrunkene Menschen, wenn der Hundeführer auftauche. „Meist“, sagt er und schränkt ein: „aber auch das hat nachgelassen.“ Damit spielt Mohr auf die zunehmende Respektlosigkeit gegenüber Polizeibeamten an, die wie zuletzt auch Hubert Sapp, Leiter der Polizeiwache Meschede, gegenüber unserer Zeitung beklagt hatte.

Mohr ist deshalb heilfroh, dass es jetzt endlich Bodycams gibt. „Die schützen die Kollegen!“ So tauchen immer wieder Videoaufnahmen auf, in denen Polizeibeamte während ihres Einschreitens gezeigt werden. Diese Sequenzen sind oft aber aus dem Zusammenhang gerissen und zeigten nur die schon eskalierte Situation „Was dann vorher gelaufen ist, das können die Einsatzkräfte künftig mit den Bodycams festhalten.“

Durchschnittsalter bei 45 Jahren

„Zurzeit haben wir als Hundeführerin nur noch eine Kollegin. Wir könnten aber gut wieder vier Diensthundeführer gebrauchen“, sagt Mohr. Insgesamt gebe es zu wenig Polizei „auf der Straße.“ Zwar habe das Land das erkannt und bilde nun mehr aus. „Aber bis diese Kolleginnen und Kollegen eingesetzt werden können, dauert es mindestens drei bis vier Jahre.“ 360 Kollegen gebe es heute noch im Hochsauerlandkreis, 430 waren es im Jahr 2000. Sie sind im Schnitt 44,7 Jahre alt. „Und dabei haben wir in dieser Zeit einen großen Teil an Aufgaben dazubekommen - von der zunehmenden Dokumentation bis zur Häuslichen Gewalt. „Und in unserer Flächenbehörde ist es eine enorme Aufgabe, das Personal auch immer schnellstmöglich da zu haben, wo es gerade aktuell benötigt wird.“