Niederberndorf - hier trotzen die Narren auch dem Regen

Wie in den vergangenen Jahren verwandelte sich am Tulpensonntag das beschauliche Örtchen Niederberndorf mit seinen 230 Einwohnern in eine Hochburg des Sauerländer Straßenkarnevals.. Traditionell wird an diesem Sonntag Niederberndorf zu Kleinmünster.

Bereits zum 24. Mal fand der große Karnevalsumzug des Niederberndorfer Vereins Kleinmünster Niederberndorf statt. Obwohl das Wetter überhaupt nicht mitspielte und teilweise die andere Karnevalsumzüge im Sauerland abgesagt wurden, trotzte Kleinmünster wieder einmal den Elementen.

Umzugswagen wie die Feuerwehr

Angeführt vom Niederberndorfer Prinz Jonas dem Ersten, dessen Umzugswagen wie ein großer Feuerwehrwagen gestaltet war, setzte sich der Zug pünktlich um 14.11 Uhr in Bewegung. Zwölf kunstvoll gestaltete Festwagen und 15 Fußgruppen nahmen am Umzug teil.

Gutgelaunt trotzen diese Närrinnen auch dem schlechten Wetter. Foto: Philipp Wegener

„Zwei Wagen sind extra zu uns gekommen, da andere Karnevalsumzüge abgesagt wurden“, erklärte Stefan Schmidt von der Festzugleitung. „Wir haben auch erst mit dem Gedanken gespielt, den Umzug ausfallen zu lassen, uns aber dann dagegen entschieden. Bei gutem Wetter kann ja schließlich jeder einen Umzug machen, oder? Wir haben auch den Fußgruppen angeboten, dass sie nicht unbedingt mitgehen müssen, sondern sich gleich in die Berghausener Schützenhalle begeben sollten. Keine Gruppe hat sich dazu entschlossen. Alle sind im Zug mitgegangen.“

Weniger Zuschauer diesmal

Trotz des starken Regens und des böigen Windes kamen noch einige Närrinnen, Narren und Jecken nach Niederberndorf, um sich den Umzug anzuschauen – wenn auch weniger als in den „trockenen“ Jahren. Die Mottos der Umzugswagen waren in diesem Jahr wieder sehr unterschiedlich. Von lustigen Themen wie Lucky Luke, den Schlümpfen oder Bob den B(r)aumeister bis hin zu ernsteren Themen wie die Rückkehr des Wolfes oder der Virusinfektion war fast alles dabei. Natürlich endete der Umzug nicht einfach in Niederberndorf. Wie in den Jahren zuvor wurden feierwillige Narren mit kostenlosen Shuttlebussen ins benachbarte Berghausen gefahren. In der Berghauser Schützenhalle wurde dann noch kräftig weitergefeiert.