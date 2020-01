Schmallenberg. Bereits zum fünften Mal trat das Philharmonische Orchester Hagen in Schmallenberg zum Jahresauftakt in der Stadthalle auf - vor 800 Besuchern.

Neujahrskonzert wird auch überregional immer beliebter

Bereits zum fünften Mal trat das Philharmonische Orchester Hagen mit Generalmusikdirektor und Dirigent Joseph Trafton auf - wieder mit einem festlichen Programm zum Jahresauftakt in Schmallenberg. Das diesjährige Motto des Neujahrkonzertes „Tänze aus der Ferne – Sehnsuchtsorte in Oper und Operette“ fand großen Anklang, so dass circa 800 Besucher am Samstagabend in die Stadthalle kamen, um musikalisch ins neue Jahr zu starten.

Schmallenberger Festouvertüre erneut aufgeführt

Zahlreiche Besucher kamen in die Stadthalle. Foto: Nina Kownacki

Es war ein bewegter und gut gelaunter Auftakt in das neue Jahr. Mit Schwung und Elan wurden beliebte und bekannte Melodien gespielt und die Besucher in Form von vielfältigen Tänzen in ferne Kulturen entführt.

Russische, spanische, israelische, ägyptische oder auch italienische Klänge - Opern und Operetten, so auch der allseits beliebte Walzer und weitere bekannte internationale Kompositionen fanden ihren Weg auf die Bühne.

Auch die Schmallenberger Festouvertüre wurde erneut gespielt.

Als Solist trat in diesem Jahr der japanische Violinist Shotaro Kageyama, erster Konzertmeister des Philharmonischen Orchesters Hagen, auf, der mit zwei besonders schwierigen Violinstücken das Publikum begeisterte.

Positives Fazit von der Kulturellen Vereinigung

Der Vorsitzende der Kulturellen Vereinigung Schmallenberger Sauerland, Peter Vogt, lobte das hochwertige und abwechslungsreiche Programm, welches immer mehr Anklang findet: „Das Hagener Orchester lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen. Mittlerweile kommen schon überregionale Besucher zum Neujahrskonzert. Besonders hat es mich gefreut, noch einmal die Schmallenberger Festouvertüre zu hören, auf diese wir immer besonders stolz sind.“