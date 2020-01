Neues Café in Freienohl: So schmeckt’s in der Kaffee-Mühle

In Freienohl hat ein neues Café eröffnet: Die Kaffee-Mühle an der Hauptstraße. Das Lokal wird von Yvonne Michel (40) mit ihrer Tochter (18) betrieben. Die Familie zog vor 1,5 Jahren von Dortmund nach Freienohl. „Von meinem Esszimmer habe ich immer diesen leerstehenden Laden gesehen. Ich wusste einfach, der ist es“, erzählt Yvonne Michel. „Das Café ist eingeschlagen wie eine Bombe“, freut sie sich. Es habe sogar schon Stammgäste. Wir machen den Test.

Das Ambiente

In Freienohl hat Yvonne Michel die Kaffee-Mühle eröffnet. Foto: Ilka Trudewind

In dem Lokal an der Hauptstraße war lange eine Eisdiele, die viele Freienohler vermissen. Von Außen ist das hübsche Gebäude dunkel vertäfelt und wirkt so wie ein britisches Pub oder ein Café in München-Schwabing. Innen fällt sofort die Kühltheke mit selbst gebackenen Kuchen auf. Rechts in den Regalen liegen Kiosk-Artikel und am Tresen lehnt eine Tafel, die Waffeln für einen Euro anpreist (das ist günstig!). Die Einrichtung ist schwarz-weiß gehalten; einfach, aber ganz gemütlich. In der Ecke am Fenster steht ein großes Sofa. Auch das Regal mit den Brettspielen zum Ausleihen ist ein Hingucker.

Das Café wirbt mit Waffeln, Kuchen und Frikadellen. Auch Frühstück ist für Gruppen ab fünf Personen nach Vorbestellung möglich (12,95 Euro pro Person). Das Kuchenangebot wechselt, heute gibt’s unter anderem gedeckten Apfelkuchen, Käsekuchen und Baileys-Gugelhupf. „Die Rezepte sind von meiner Oma“, erzählt die Inhaberin. „Aber ich probiere auch Neues aus, deshalb haben wir keine feste Karte.“ Geplant sind aber auch besondere Aktionen mit Flammkuchen oder Reibeplätzchen.

Die Inhaberin Yvonne Michel ist flott auf den Beinen und begrüßt jeden Gast freundlich. An diesem Tag ist viel los, fast jeder Tisch ist belegt. Darunter zwei große Frauengruppen, Freundinnen mit ihren Kindern und zwei einzelne Herren, die sich über zwei Tische miteinander unterhalten. Die Bestellung wird zügig aufgenommen und serviert. Allerdings bringt sie Senf statt Ketchup. „Auf dem Weg zu Ihnen ist es mir schon aufgefallen“, sagt sie und muss über sich selbst lachen. Eine sympathische Eigenschaft. Später erzählt sie von einer Kundin, die neulich da war und etwas ungehalten reagierte, weil erst die Kaffeemaschine gestreikt hatte und dann auch noch die Frikadellen aus waren. „Aber mein Kuchen ist sehr lecker“, habe die Inhaberin dann entgegnet. Gutes Krisenmanagement. Denn Mandarinchen-Schmand-Kuchen und Filterkaffee hatten die Dame offenbar überzeugt, ein paar Tage später kam sie mit Freundinnen wieder.

Der Geschmack

Wir testen zunächst die Frikadellen und zum Nachtisch einen Espresso und eine Waffel. Die Frikadellen schmecken vorzüglich. Für meinen Geschmack müsste die getrocknete Petersilie nicht sein. Allerdings sollte man am besten gleich zwei Frikadellen bestellen, weil eine zu wenig und der Preis von 1,80 Euro pro Stück mit Brötchen wirklich günstig ist. Auch der Espresso ist schmackhaft. Da ich die Waffeln lieber etwas dunkler mag, hätte sie etwas länger gebacken werden können. Aber auch das ist Geschmacksache.

Preis/Leistung

Sehr günstig. Die Waffel kostet ein Euro (mit Sahne und Früchten vier Euro), der Kuchen zwischen 90 Cent und 1,80 Euro, ein Latte Macchiato 1,90 Euro. Ist das nicht sogar zu günstig? „Ich habe selbst fünf Kinder und weiß, wie es ist, aufs Geld achten zu müssen. Ich möchte ein Café betreiben, dass sich jeder leisten kann“, erklärt die 40-jährige Restaurantfachfrau, aber sie werde häufig auf die Preise angesprochen. Bei den Kuchen handelt es sich derzeit noch um Eröffnungspreise. Ab Februar steigt der Preis um 30 Cent pro Stück.

Fazit

Yvonne und Lara Michel haben ein ungezwungenes Familien-Café eröffnet. Manche Dinge laufen noch etwas chaotisch, aber das gleicht die Inhaberin durch ihren Charme aus. Einen neuen Treffpunkt, den die Freienohler offenbar auch gern nutzen. Hier findet man schnell Anschluss und die Speisen sind in Preis/Leistung sehr gut. Außerdem lässt sich aus den Schaufenstern wunderbar das Treiben auf der Hauptstraße beobachten.