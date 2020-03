Neuer Termin für Schlagernacht mit Ross Antony steht fest

Andreasberg. Die Schlagernacht sollte die Party des Jahres werden. Wegen Corona fällt sie aus. Aber Ross Antony kommt trotzdem nach Andreasberg.

Es sollte die Party des Jahres werden. Doch Corona macht den Andreasberger Schützen einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Auch das Konzert mit Gute-Laune-Schlager-Star Ross Antony fällt der Krise zum Opfer. Es hätte am kommenden Samstag stattfinden sollen.

Es gibt allerdings bereits einen neuen Termin für die 7. Andreasberger Schlagernacht der Schützenbruderschaft St. Hubertus 1884 Andreasberg-Dörnberg. Sie wird um ziemlich genau ein Jahr verschoben. Ross Antony ist nun für den 27. März 2021 verpflichtet worden. „Einen zeitnahen Termin festzulegen, wäre in der jetzigen Situation völlig sinnlos gewesen“, betont die Bruderschaft.

Karten bleiben gültig

Die über 500 verkauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Selbstverständlich können die Karten aber auch wieder zurückgegeben werden. Das ist allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nicht überall möglich, weil diese Stellen teilweise geschlossen sind. Die Schützen bitten diesbezüglich um ausreichend Geduld und betonen: „Lasst uns erst dieses Corona-Drama überstehen. Man denke aber, dass die eingefleischten Schlagerfans durchaus bereit sind zu warten und bei bester Gesundheit am 27. März 2021 in einer ausverkauften Schützenhalle feiern wollen. „Das wünschen wir uns alle so sehr“, betont die Bruderschaft.

Für die Schlagernacht sind noch rund 200 Karten erhältlich. Wer Angst habe, keine Karten mehr zu bekommen, könne diese auch per Post erhalten. Wer Interesse hat, kann einfach auf der Seite „Schlagernacht Andreasberg“ bei Facebook eine Nachricht hinterlassen.

Die Vorverkaufsstellen

Wenn das Leben wieder völlig normal verlaufe, können die Karten auch an den Vorverkaufsstellen abgegeben und/oder für 15 Euro erworben werden. Die Vorverkaufsstellen im Einzelnen: Elektro Maschinen Hegener in Bestwig (nur noch Restkarten), Buchhandlung „Wortreich“ in Meschede, Gasthof Zur Sonne in Andreasberg (nur noch Restkarten) U-SHE Mode international in Olsberg und Schloss Gevelinghausen.