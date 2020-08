Neuer evangelischer Pfarrer für Eslohe und Dorlar

Eslohe. Peter Liedtke tritt die 50-Prozent-Stelle und Nachfolge von Jürgen Rademacher an. Die Flüchtlingsarbeit bleibt weiterhin bestehen.

Zum Jahresende 2018 wurde nach über 33 Jahren Dienst in der Gemeinde der evangelische Pfarrer Jürgen Rademacher in Eslohe aus der Kirchengemeinde Dorlar-Eslohe mit einer bewegenden Feier in den Ruhestand verabschiedet. Die gut eingestielten Pläne zu einer engeren Kooperation mit der evangelischen Nachbar-Kirchengemeinde Gleidorf gingen nicht auf, auch weitere Bemühungen vom Kirchenkreis und vor Ort ergaben keine Möglichkeit, wie man die 50-Prozent-Stelle für die rund 1100 Gemeindeglieder mit einem zusätzlichen Dienstauftrag aufstocken könnte.

Eine halbe Pfarrstelle auszuschreiben, hat jedoch wenig Aussicht auf Erfolg, schon ganze Stellen waren in der jüngsten Vergangenheit im Wittgensteiner Kirchenkreis, zu dem die Kirchengemeinde gehört, kaum zu besetzen. Da fügte es sich, dass sich im Wittgensteiner Kirchenkreis nach äußeren Veränderungen der Bereich der Flüchtlingsarbeit neu justiert. Aufgrund veränderter Zahlen ist die Arbeit von Pfarrer Peter Liedtke hier weniger geworden. Die entsprechende Wittgensteiner Kreispfarrstelle „Flüchtlingsarbeit und Vertretungsaufgaben im Kirchenkreis“ war ohnehin auf sechs Jahr begrenzt. Der Gesamtbereich wurde deshalb von einer ganzen auf eine halbe Stelle gesetzt, so dass der in Girkhausen wohnende Pfarrer Peter Liedtke die Kapazitäten für eine weitere halbe Stelle frei hat.

Pfarramtliche Verbindung

In den vergangenen Monaten hat er sowieso in seinem Arbeitsbereich „Vertretungsaufgaben“ einige Gottesdienste in Eslohe gehalten, das Sauerland, die Gemeinde und ihre Diaspora-Struktur kennt 61-Jährige, der bis 2015 über 20 Jahre lang Pfarrer in der Gleidorfer Nachbar-Kirchengemeinde gewesen ist, ohnehin. Damit konnten die geänderte halbe Kreispfarrstelle und die verbliebene halbe Gemeindepfarrstelle pfarramtlich verbunden werden, so dass Peter Liedtke seit 1. August in einer 50-Prozent-Stelle der neue evangelische Gemeindepfarrer für Eslohe und Dorlar und weitere Dörfer der Kirchengemeinde ist.

Er wird in Girkhausen wohnen bleiben, seine feste verlässliche Bürozeit ist nun freitagnachmittags von 16 bis 18 Uhr im Pfarrbüro in Eslohe, Am Hang 10.