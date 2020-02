Das tapfere Schneiderlein zieht in die Welt hinaus, um Abenteuer zu erleben und zu bestehen. Bei dieser Reise machte der Schneider eine großartige Entdeckung: Ihm fiel ein Tarnumhang in die Hände. Anfangs hatte das Schneiderlein großen Spaß daran, den Leuten kleine Streiche zu spielen. Doch mehr und mehr wurde dem Schneiderlein bewusst, was für ein Unheil dieser Tarnumhang mit sich bringen konnte. Nicht auszudenken, was geschehen würde, wenn die Entdeckung in die falschen Hände gerät… So behielt das Schneiderlein sein Geheimnis für sich und versteckte den Umgang an einem geheimen Ort. Nun ist es schon einige Jahre her - und der Schneider wird langsam alt und vergesslich. Dringend sucht er eine Nachfolge für sein Geheimnis...

Nachdem Kristina Liebs aus Bad Fredeburg den „Escape-Room“ in der Sögtroper Kapelle entdeckt und errätselt hatte, lies sie der Gedanke nicht mehr los. Sie fährt mit ihrer Familie zu weiteren Rätselspielen. „Vorher kannte ich das gar nicht wirklich“, gibt die 38-Jährige zu. „Ich war sofort begeistert. Vor allem aber fand ich es schade, dass man weite Wege zurücklegen muss und es so etwas hier nicht gibt.“ Und so kommt es zu ersten Überlegungen, einen eigenen Escape-Room zu eröffnen.

Kristina Liebs hat einen Escape-Room in Bad Fredeburg eröffnet. Foto: Laura Handke

Im Dezember weiht sie ihre Familie in die Pläne zu einem eigenen Escape-Room im Schmallenberger Raum ein. Nur gute zweieinhalb Monate später steht sie jetzt mit leuchtenden Augen im fertigen hell gestalteten Eingangsbereich - dort kommen die Besucher an.

Von dort aus überwacht Kristina Liebs auch jedes Spiel über eine im Rätselraum installierte Kamera, wenn die Teams versuchen, die Rätsel um den Tarnumhang zu lösen.

Keller-Räume umgebaut

Von der reinen Idee bis zur Umsetzung fiel allerdings viel Arbeit an. Die wohl wichtigste Frage: Wo soll der Escape-Room entstehen?

„Es gab mehrere Überlegungen. Auch, in die Innenstadt in ein Ladenlokal zu ziehen“, erinnert sich Kristina Liebs, die im Alltag als Altenpflegerin arbeitet und den Escape-Room nur nebenberuflich betreiben wird, zurück. Sie entschied sich dagegen. Auch aufgrund des hohen Risikos und den Mietkosten.

„Es ist für mich wirklich ein Herzensprojekt, welches ich unbedingt umsetzen wollte. Wir hatten noch einen leerstehenden Keller-Bereich und ein Gästezimmer. Wir haben dort renoviert und umgebaut und unseren eigenen kleinen Escape-Room geschaffen“, sagt sie mit einem Lächeln. „Wenn es floppt, dann habe ich dadurch nichts verloren. Aber ich kann wenigstens am Ende sagen, dass ich es versucht habe!“ Praktisch ist auch: Direkt vor der Eingangstür in den Flurbereich der neuen Räume stehen auch Parkplätze zur Verfügung.

Der zweifachen Mutter geht es auch darum, weitere familienfreundliche Angebote in die Region zu holen. „Für Familien ist das eine tolle Sache, ich habe es selbst erlebt“, sagt sie. Dann hat sich die 38-Jährige - mit Unterstützung von Familie und Freunden - selbst eine Geschichte und dazu passende Rätsel und Verstecke für Hinweise überlegt. „Denn obwohl es familienfreundlich ist, soll es ja trotzdem knifflig sein“, sagt Liebs und lacht. Ein leichtes Spiel haben Besucher nicht: Mehr als zehn Rätsel müssen sie lösen, um am Ende den gesuchten Umhang zu finden. „Da ist Teamarbeit und auch Kreativität gefragt.“

In einer Stunde ans Ziel

Anders als im Escape-Room in Sögtrop wird man in dem Rätselraum in Bad Fredeburg nicht eingeschlossen. „Die Zeitbegrenzung von einer Stunde gilt trotzdem“, erklärt die Erfinderin, die die Spiele (ab 8 Jahre) über eine Kamera überwacht und notfalls über ein Walkie-Talkie Hilfestellungen geben kann. Bis zu fünf Personen können gleichzeitig spielen - als Gruppe, Termine können telefonisch oder per Mail vereinbart werden.

„Zwei Test-Teams waren schon hier bei mir in Fredeburg, um auszutesten, ob es in der vorgegebenen Zeit möglich ist und nicht zu leicht ist. Auch Verwandte und Freunde haben bisher sehr positive Rückmeldungen zu Rätseln und Raum gegeben“, so Liebs. Ihr einziger Tipp, an die Teams die noch folgen: „Es gilt, die Augen aufzuhalten. Vieles übersieht man auf den ersten Blick...“