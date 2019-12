Neue Veranstaltung: #Ehrensache Meschede

In der Stadt Meschede soll das ehrenamtliche Engagement besser gewürdigt werden. Dafür wird es in diesem Jahr erstmals eine Ehrenamtsfeier geben: „#Ehrensache Meschede“ soll ihr Name sein. Das hat der Stadtrat beschlossen.

Jahresempfang der Mescheder Wirtschaft war nicht geeignet

Zuletzt waren besonders verdiente Bürger im Rahmen des Jahresempfangs der Interessengemeinschaft Mescheder Wirtschaft ausgezeichnet worden. Das war aber nicht der geeignete Rahmen dafür, so die Erfahrung mit den beiden bisherigen Veranstaltungen 2017 und 2019 – denn naturgemäß standen dabei Wirtschaftsthemen im Vordergrund, die Verleihung der Ehrenmedaille am Ende der Veranstaltung ging hier eher unter. „Die gewünschte Wertschätzung und Anerkennung der Ehrenträger wird in dieser Form nicht erreicht“, so die Stadtverwaltung.

Bei „#Ehrensache Meschede“ geht es künftig alleine um das Ehrenamt. Voraussichtlich im Herbst 2020 soll die Veranstaltung das erste Mal in der Stadthalle stattfinden – und dann jährlich wiederholt werden. Von allen bekannten 230 Vereinen im Stadtgebiet werden dazu jeweils zwei Mitglieder eingeladen. Es gibt ein einstündiges Programm, danach soll in geselliger Runde gefeiert und die Möglichkeit sein, Kontakte zu knüpfen.

Die Medaille wird zur Anstecknadel

Ausgezeichnet wird dabei dann auch wieder mit der Ehrenmedaille der Stadt ein Ehrenträger oder eine Ehrenträgerin des Jahres – die Ehrenmedaille wird dann allerdings keine Medaille mehr sein, sondern künftig eine Anstecknadel aus Silber. Denn der Gegenwart der bisherigen silbernen Medaille mit Stadtwappen und Widmung wird künftig, zusätzlich zur Anstecknadel, in bar übergeben: 500 Euro zur freien Verfügung.

Bisher war die Ehrenmedaille zweimal verliehen worden. Erste Trägerin war 2017 Elsa Feldmann aus Freienohl für ihr besonderes ehrenamtliches Engagement. 2019 waren Franz Drinhaus und Manfred Breider ausgezeichnet worden. Franz Drinhaus betreute 30 Jahre lang Opfer von Gewaltverbrechen im Hochsauerlandkreis, baute die Außenstelle des Weißen Ringes auf und war Mitbegründer der „Senioren-Hilfe-Meschede“. Manfred Breider engagiert sich unter anderem im SSV Meschede, im Seniorenbeirat, in Bürgerstiftung und Bürgertreff.