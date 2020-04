Geburtstagsgrüße per Seilbahn in der Nördeltstraße/ Hünenburgstraße.

Leserfotos Nette Geburtstagsgrüße per Seilbahn in Meschede

Meschede. Das Leben hat auch in diesen Zeiten seine schönen Seiten - die wollen wir zeigen mit unseren Leserfotos. Heute: ein Schnappschuss aus Meschede.

Zum Glück ist es in Meschede oft steil. „Denn so können in Corona-Zeiten die Geburtstagsgrüße per Seilbahn zu den Nachbarn in der Nördeltstraße/Hünenburgstraße gebracht werden“, schreibt Heike Herrmann zu ihrem Bild, das sie uns zugesendet hat.

Weil das Leben auch in diesen Zeiten seine schönen Seiten hat, wollen wir Leserfotos vorerst nicht mehr nur wöchentlich präsentieren, sondern möglichst täglich. Wenn Sie also auch ein schönes Foto haben, senden Sie es uns gerne mit ein paar Zeilen an meschede@westfalenpost.de.

Wir freuen uns über jede Einsendung von Ihnen.