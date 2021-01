Nach tödlichem Unfall ermittelt Staatsanwaltschaft Arnsberg

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall war es am 19. Dezember im Sägewerk in Hanxleden gekommen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft in Arnsberg.

Nach dem tödlichen Unfall im Sägewerk in Hanxleden kurz vor Weihnachten ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Am Samstag, 19. Dezember, war eine junge Schmallenbergerin während der Arbeit verunglückt. Die 23-Jährige machte in dem Sägewerksbetrieb eine Ausbildung zur Holzbearbeitungsmechanikerin. Laut ersten Informationen war sie in einer hydraulischen Presse eingeklemmt worden. Für die junge Auszubildende kam jede Hilfe zu spät.

Zu den genauen Umständen des Todes gab und gibt es unterschiedliche Angaben. Klaus Neulken von der Staatsanwaltschaft Arnsberg erklärte auf Nachfrage, dass er die Ermittlungen übernommen habe. „Ein Arbeitsunfall bleibt es“, betonte er. Es gehe nun darum, die genauen Umstände des Todes aufzuklären und Verantwortlichkeiten festzustellen. Dazu werde er die Unterlagen des Amtes für Arbeitsschutz einsehen und eventuell auch ein Gutachten anfordern.

Alarmierung der Feuerwehr um 7.30 Uhr

Die Kreisleitstelle hatte am Samstagmorgen um 7.30 Uhr Feuerwehr und Rettungsdienst zum Sägewerk in Hanxleden alarmiert. Laut Angaben der Feuerwehr Schmallenberg war die junge Frau bereits beim Eintreffen der Wehr nicht mehr ansprechbar. Die Einsatzkräfte der Löschgruppen Oberhenneborn und Bödefeld waren mit hydraulischen Rettungsgeräten vor Ort, um die 23-Jährige, die für das Bedienfeld zuständig gewesen sein soll, aus der Maschine zu bergen. Dazu mussten Teile der Presse demontiert werden. Der Tod wurde schließlich durch den Notarzt bestätigt.

Neben der Polizei, den Löschgruppen Bödefeld, Kirchrarbach und Oberhenneborn, zwei Rettungswagen und einem Notarzt, war kurze Zeit nach dem Unfall auch ein Notfallseelsorger vor Ort, der Kollegen und Angehörige betreute.