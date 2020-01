Nach Schließung: Hunaulift kann wieder öffnen

Nachdem der Hunaulift Bödefeld Anfang Januar aufgrund des ausbleibenden Schnees und zu warmen Temperaturen geschlossen hatte, kommen nun die positiven Neuigkeiten für alle Wintersportbegeisterten: In der vergangenen Nacht konnte zwar kein Kunstschnee mehr produziert werden, aber der Lift öffnet am Freitag wieder das Förderband - und am Wochenende - „wenn alles gut geht“ - den kleinen Lift.

Hoffnung liegt auf den kommenden Nächten

Die Schneeproduktion durch die Schneekanonen war in den vergangenen Tagen mehrfach möglich. Nur in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war es zu warm, „aber in den beiden kommenden Nächten sieht es wieder gut aus. Wenn dies der Fall ist, können wir Samstag und Sonntag den unteren Hang zum Skifahren öffnen“, so Betriebsleiter Christian Lingemann.

Und er ergänzt: „Wenn das nicht der Fall ist, können wir unter Vorbehalt den unteren Hang zu befriedigen Pistenverhältnissen öffnen, aber wohl auch nur Samstag. Sollte Tauwetter einsetzen, ohne Flutlicht.“

Der Rodelhang werde auf jeden Fall geöffnet: Und zwar am Freitag von 14 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 20 Uhr und Sonntag 9 bis 17:30 Uhr. Die Skihütte ist in dieser Zeit ebenfalls geöffnet, jeweils eine Stunde länger. Und: „Mit ein bisschen Glück werden wir Samstag und Sonntag Lift 2, den „kleinen Lift“, also den unteren Hang öffnen.“