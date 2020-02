Nach Kontrolle in Meschede: Haftbefehl gegen Mann erlassen

Meschede. Es war ein Großeinsatz in aufgeheizter Stimmung am Samstagabend in Meschede: Jetzt hat die Polizei weitere Details dazu bekanntgegeben.

Nach einem Großeinsatz mit vier Streifenwagen am Samstagabend in Meschede sitzt ein 28-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen mit Drogen zu handeln. Erstmals hat die Polizei auf Nachfrage jetzt Details zu dem Vorfall veröffentlicht.

Aggressive Stimmung

Was bislang bekannt war: Die Polizei kontrolliert am Samstag gegen 2 Uhr in der Nacht einen Wagen an der Aral-Tankstelle an der Briloner Straße. Die Stimmung wird durch beiden Insassen sofort aggressiv. Einer der beiden attackiert die Beamten, so dass immer mehr Verstärkung anrückt.

Im Kofferraum des Fahrzeugs entdecken die Beamten bei der Kontrolle eine Flasche. Sie versucht der 28-jährige Mann noch auszugießen, um Beweise zu vernichten. Doch die Polizei ist schneller und nimmt ihm die Flasche weg. Wie sich herausstellt, ist sie mit Amphetaminöl gefüllt.

Wohnungen durchsucht

Unter Widerstand wird der 28-Jährige aus Sundern festgenommen. Sein 30-jähriger Beifahrer aus Arnsberg leistet keine Gegenwehr. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen durchsuchen Polizisten die Wohnungen der beiden Männer. In Sundern werden sie fündig: In der Wohnung des 28-Jährigen werden weitere Drogen sichergestellt. Daraufhin wird Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Die weitere Ermittlungen der Polizei dauern an.