Schmallenberg . Bettina Bader ist Kosmetikerin mit Leib und Seele. Gemeinsam mit Tochter An-Kathrin führt sie das Kosmetikstudio World of Beauty in Schmallenberg

Mutter-Tochter-Gespann sagt unreiner Haut den Kampf an

Für eine strahlende Haut: Bettina Bader (60) hat sich vor mittlerweile dreieinhalb Jahren mit „World of Beauty“ ihren großen Traum erfüllt. Zusammen im Mutter-Tochter-Gespann sagen sie in Schmallenberg unreinen Hautbildern, Falten, unnötigen Haaren und Problemzonen den Kampf an.

Frau Bader, vor 34 Jahren sind Sie nach Schmallenberg zurückgekehrt, nachdem Sie lange in Iserlohn gelebt haben. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Bettina Bader: Ich habe mich schon immer mit Schmallenberg verbunden gefühlt, weil meine Wurzeln hier liegen. Vor 34 Jahren haben wir nach einem Haus für die ganze Familie gesucht und sind von Iserlohn aus nach Heiminghausen gezogen. Ich genieße das Leben mit der umgebenen Natur sehr. Es ist etwas anderes im kleinen Ort zu wohnen, als in der Stadt. Von der Altenpflege kam ich so dann zu meinem eigenen Beauty-Salon.

In Ihrer Laufbahn gab es große berufliche Veränderungen. Was hat Sie dazu bewegt?

Mit 35 Jahren war ich mutig und habe mich dazu entschieden, einen anderen beruflichen Weg einzuschlagen. Die Altenpflege war ein sehr anstrengender Job, vor allem mental. Doch Kosmetik hat mich nie losgelassen. So besuchte ich die Kosmetikschule und machte zahlreiche Lehrgänge. Fortan arbeitete ich selbstständig, hatte währenddessen zwei Schönheitsfarmen. Seit 13 Jahren bin ich nun im Stadtkern von Schmallenberg tätig. Heute mit dem eigenen Salon „World of Beauty“.

Was bedeutet es, Kosmetikerin zu sein?

Als Kosmetikerin lernt man immer wieder dazu, denn das Business ist schnelllebig. Neue Kosmetikprodukte, Geräte und Techniken kommen regelmäßig auf den Markt. Deshalb heißt es für uns, am Ball zu bleiben und sich regelmäßig fortzubilden. Für immer Jung auszusehen, ist der Wunsch vieler Menschen.

Und was beeinflusst die Hautalterung?

Unser Lebensstil, aber auch die Gene – das ist leider so. Doch es gibt einen Unterschied zwischen gesunden und – wie wir so sagen – „ollen“ Falten. Die Haut lässt sich durch Therapien und bestimmte Produkte deutlich verbessern. Außerdem: Nimm dich so an, wie du bist und lächle – das macht auf Dauer glücklich und schön.

Wie verhelfen Sie Kunden zum frischen Aussehen?

Wir bieten einen umfangreichen Service, besitzen neueste Technik und arbeiten Feinmolekular – gehen also tief unter die erste Hautschicht, weshalb auch viele von weiter außerhalb zu uns kommen. Ich würde meinen Kunden nie irgendeine Creme verkaufen, bevor wir miteinander gesprochen haben. Deshalb fangen wir erst mit einer Hautanalyse an und führen detaillierte Besprechungen, wie zum Beispiel zum Lebensstil. Erst dann stellen wir eine Diagnose und erarbeiten einen Therapieplan.

Welche Hautprobleme gibt es häufig?

Wegen Stress, Umweltbelastungen oder blauem Licht von Bildschirmen beispielsweise, kämpfen vor allem junge Frauen um die Dreißig mit trockener und zugleich öliger, unreiner Haut. So eine Kombination gab es früher noch nicht - viele fühlen sich in die Pubertät zurückversetzt.

Kommen auch Männer zu Ihnen?

Männer sind der Markt von morgen, denn in ihrem beruflichen Umfeld ist ein gepflegtes Aussehen von Vorteil. Vor allem die Haarentfernung am Rücken oder der Brust ist sehr gefragt.