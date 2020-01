Das neue Jahr startete mit Problemen bei der Müllabfuhr in Meschede: Die Benachrichtigung per SMS funktionierte nicht. Das ist der Grund.

Müllabfuhr in Meschede: Panne zum Jahresbeginn - keine SMS

Meschede Neues Jahr, neue Panne beim Abfallkalender: Die Benachrichtigung aufs Handy per SMS hat nach Silvester nicht mehr funktioniert. Die Nutzer rätselten zunächst über den Grund. Inzwischen steht fest: Ein externer Dienstleister verursachte die Probleme.

Seit Montag läuft es wieder

Das Unternehmen ist für die Technik zuständig, die Stadt Meschede hat keinen Zugriff darauf. In der ersten Kalenderwoche konnte der Fehler daher nicht behoben werden. Seit Montag erfolgen die praktischen Benachrichtigungen allerdings wieder wie gewohnt. Wer sich für den Service angemeldet hat, bekommt einen Hinweis, wann er welche Tonne herausstellen muss.

Diese Erinnerungsfunktion erfreut sich zunehmender Nachfrage. Seit 2017 können die Bürgerinnen und Bürger mit wenigen Klicks ihren ganz persönlichen Abfallkalender zusammenzustellen. Zudem gibt es seitdem die Möglichkeit, sich per E-Mail oder SMS an Abfuhren erinnern zu lassen.

Umgewöhnen müssen sich Verbraucher seit diesem Jahr bei der Gelben Tonne - auch hier klappt es noch nicht überall reibungslos. Für alle Bezirke hat sich der Abfuhrtermin geändert. Daher empfiehlt die Stadt Meschede einen genauen Blick auf den Kalender. In vielen Straßen wurden die Behälter bereits an den falschen Tagen an die Straße gestellt.

Kleine Tradition

Probleme beim Abfallkalender haben in Meschede zum Jahresanfang inzwischen eine kleine Tradition: 2019 blieben in zahlreichen Straßen die Gelben Tonnen stehen - denn: zwei Abholbezirke waren nicht korrekt dargestellt. Außerdem wurde in einem Bereich das Altpapier nicht wie geplant abgefahren - und die Tonnen waren randvoll nach Weihnachten.

Anfang 2018 waren die Abfallbezirke von 10 auf 5 umgestellt worden. Dadurch kam es zu Beeinträchtigungen.