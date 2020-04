Millionenprojekt: Kanalarbeiten quer durch Oberkirchen

Oberkirchen. Rund 620 Meter Kanal werden aktuell in Oberkirchen gebaut - für rund 1,1 Millionen Euro. Die Hintergründe zur Baumaßnahme.

Unmittelbar neben der Pfarrkirche in Oberkirchen öffnet sich eine große Baugrube. Davor ein Kranwagen, ein beeindruckender Kompressor, Schläuche, in der Grube ein gewaltiges Stahlrohr und ein Presslufthammer. Mit ohrenbetäubendem Lärm schlägt dieser das Stahlrohr langsam aber sicher in einer Tiefe von etwa vier Metern vor.

Zunächst unter der Galgenstraße hindurch, dann weiter unter der nahen Lenne – Richtung zu dem gegenüber liegenden Hotel und Gasthof Schütte. Die Arbeiten sind fast abgeschlossen – und waren erfolgreich. Das Stahlrohr ist am vorgegebenen Zielpunkt angekommen.

Kläranlage in Westfeld wird aufgegeben

Der Hintergrund: Nach gut 30 Jahren Betriebszeit ist die etwa fünf Kilometer oberhalb befindliche Kläranlage Westfeld in die Jahre gekommen. Aus wasserwirtschaftlichen, aber auch aus Kostengründen will der Ruhrverband als Eigentümer diese Ende des kommenden Jahres aufgegeben. Das Abwasser soll zur modernen Kläranlage Schmallenberg geleitet werden.

Voraussetzung ist die Ergänzung des bestehenden Kanalsystems von Inderlenne nach Westfeld – dieser Sammler soll im Anschluss gebaut werden – und eben einen leistungsfähigen Kanal mit einem Durchmesser von immerhin 35 Zentimetern quer durch Oberkirchen. Eine technische Herausforderung – angesichts der engen Bebauung, der schmalen Straßen, der Lenne, und vielen weiteren Hindernissen.

Kreativität, moderne, aber auch unkonventionelle Bauverfahren sind gefragt. Die Belastung für den Ort soll sich in Grenzen halten. Los geht es im ersten Abschnitt mit dem beschriebenen Vortrieb des Stahlrohres bis zum Hotel und Gasthof Schütte.

Berstlining-Verfahren

Aus gleicher Baugrube wird es in umgekehrter Richtung zu dem Wiesengelände unterhalb der Kirche gehen. Ebenfalls im Stahlrohrvortrieb. Diese Arbeiten sind besonders schwierig. Deswegen wurde hier begonnen.

Weiter geht es im Berstlining-Verfahren – wie die beiden anderen ein Verfahren der Rohrverlegung ohne offenen Graben. Ein vorhandenes Abwasserrohr wird aufgeschnitten, aufgeborsten – deswegen Berstlining – und das neue Rohr mit einem deutlich größeren Durchmesser wird eingezogen – fertig.

Ab jetzt wird es unkonventionell: Im Bereich des Gasthofes Droste mündet der Untergraben der Lennemühle – ein alter Tunnel von hier bis zur Mühle. Der ist etwa 1,60 Meter hoch und bietet ausreichend Platz.

Das neue Rohr wird an einer Seitenwand montiert. Mit dieser Möglichkeit kann vergleichsweise einfach der große Kreuzungsbereich der B 236 mit der Landstraße Richtung Inderlenne gequert werden. Ohne Sperrung, ohne Verkehrsbehinderung und kostengünstiger. Von der Lennemühle geht es dann in offener Bauweise den Radweg begleitend zum Anschlusspunkt oberhalb von Oberkirchen.

1,1 Millionen Euro einkalkuliert

Rund 620 Meter Kanal werden gebaut. Die Kosten sind mit insgesamt 1,1 Millionen Euro kalkuliert. Die Baumaßnahme wird nach acht bis neun Monaten fertig sein. Bauherr ist der Ruhrverband. Die Abwasserentsorgung wurde schon Ende 2017 auf diesen übertragen. Aber auch die Stadt ist im Boot: Als besonderes Augenmerk wird im Bereich des Gasthof Droste eine große Treppenanlage den Zugang zur Lenne eröffnen.