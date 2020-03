Ein Mann hebelt mit einem Brecheisen eine Tür auf. In Schmallenberg-Latrop gab es einen Firmeneinbruch.

Polizei Metalldiebe schlagen in Latroper Handwerksbetrieb zu

Latrop. Metalldiebe sind in eine Latroper Firma eingebrochen. Die Polizei in Schmallenberg sucht Zeugen.

Metalldiebe haben in der Nacht auf Montag in einem Handwerkerbetrieb auf der Straße „Waidmannsruh“ zugeschlagen. Die Polizei in Schmallenberg sucht Zeugen.

Kupferschrott und Kupferrinnen

Zwischen 18 Uhr und 7 Uhr brachen die Täter das Rolltor des Firmengebäudes auf. Anschließend entwendeten sie Kupferschrott, aber auch Baumaterialien wie Kupferrinnen. Die Polizei vermutet, dass sie ein größeres Fahrzeug als Fluchtmittel nutzten.

Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.