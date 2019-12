Mescheder Wochenmarkt an Heiligabend und Silvester geöffnet

Meschede. Der Wochenmarkt in der Mescheder Innenstadt findet auch an Heiligabend und Silvester statt. Alle Informationen dazu.

Die Stadt Meschede teilt in Abstimmung mit den Marktbeschickern mit, dass der Wochenmarkt an den Dienstagen 24. Dezember (Heiligabend) und 31. Dezember (Silvester) in gewohnter Weise stattfindet.

Bereits am Freitagmorgen war sehr viel los auf dem Wochenmarkt, wahrscheinlich auch, weil die Information, dass der Markt auch an Heiligabend aufgebaut wird, erst am Freitag mitgeteilt wurde.

Am Freitag, 27. Dezember, findet der Wochenmarkt in reduzierter Form statt.

Die Öffnungzeiten: Jeden Dienstag und Freitag von 7 bis 13 Uhr.