Mescheder Polizei sperrt Rennstrecke bei Nuttlar

Nuttlar Die Mescheder Polizei hat die Landstraße 776 zwischen Nuttlar und Kallenhardt gesperrt. Der Grund ist das extreme Wetter gerade.

Die Polizei in Meschede hat die so genannte Rennstrecke zwischen Nuttlar und Kallenhardt am Samstagabend gesperrt: Durch den starken Niederschlag, meldet die Polizei, komme es auf der Landstraße 776 zu einer extremen Eisbildung - besonders in den Kurvenbereichen.

Wie lange die Sperrung dauern wird, ist noch nicht absehbar, so die Polizei.