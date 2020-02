Mescheder Polizei fahndet: Wer spielt mit Leben der Pferde?

Es ist die Angst aller Pferdehalter: Jemand öffnet mutwillig das Gatter und die Pferde laufen los. In Stockhausen ist genau das jetzt passiert. Mehrfach. An einen Zufall oder einen Streich glaubt die Besitzerin nicht mehr. Sie hat die Polizei eingeschaltet.

Diese Stute gehört zu den Pferden, die in Stockhausen bei Meschede freigelassen wurde. Foto: Diana Kraft

Die Weide unterhalb des Dorfes Stockhausens liegt idyllisch am Untergraben der Ruhr. Die beiden Stuten, ein braun-weiß geschecktes Paint Horse und ein schwarzes Quarter Horse, haben auf der 1,5 Hektar große Wiese viel Platz und auch einen Zugang zum Wasser. Die Koppel ist mit Elektrobändern (Litzen) umzäunt. Das Metallgatter war bislang mit einer Kette und Karabinern gesichert, später auch mit einem Vorhängeschloss. Beides hielt die oder den Täter nicht ab.

Nun ist die Weide jedoch verwaist. Das Gatter ist weit geöffnet, im aufgeweichten Boden sind noch die Hufabdrücke zu sehen. „Ich kann die Pferde hier nicht mehr stehen lassen. Ich habe einfach Angst, dass das noch einmal passiert“, sagt Diana Kraft mit Blick auf die Wiese. Ob das Vertrauen irgendwann zurück kommt, weiß sie nicht.

Direkter Nachbar fängt Pferde ein und verhindert Verkehrsgefährdung

Zunächst meldete sich am Sonntag, 2. Februar, der direkte Nachbar bei ihr. Er kann von seinem Haus die Koppel sehen und hatte die beiden Stuten auf der Straße „Heilentrog“ bemerkt, eingefangen und zur Wiese zurück gebracht. Die Stuten waren quasi direkt auf dem Weg zur ehemaligen B7. Zwischen 8.30 und 14.30 Uhr muss jemand die Karabiner am Haupttor aufgeschraubt haben. „Die Pferde bekommen natürlich alles mit, was da auf der Weide vor sich geht, und laufen los“, sagt Diana Kraft. Die Kette, mit der das Tor geschlossen wurde, ist verschwunden. Teile des Elektrozauns ebenfalls.

An dieser Stelle rechts vom Gatter entfernten Unbekannte den Stromzaun. Ein Pferd konnte so ausbüxen. Foto: Ilka Trudewind

Am nächsten Tag, Montag, 3. Februar, wurden an einer anderen Stelle zwei Zaunpfosten und die Litzen entfernt. Die schwarze Stute, eine neugierige Draufgängerin, nutzte die Gelegenheit für einen erneuten Ausflug, das zweite Pferd bliebt zurück auf der Weide. „Es war jedoch völlig panisch und nassgeschwitzt. Pferde sind Herdentiere.“ Diana Kraft fingt das schwarze Pferd am Montag selbst ein, weil sie zufällig vor Ort war.

„Es hätte so viel passieren können“, sagt die Pferdebesitzerin. Zum einen waren die Stuten am Sonntag auf dem direkten Weg zur stark befahrenen L743 (ehemalige B7), die von Wennemen über Stockhausen nach Enste führt. Zum anderen liegen auch die Schienen der Ruhrtalbahn nicht weit entfernt.

Belohnung über 200 Euro ausgesprochen

Diana Kraft hat die Polizei eingeschaltet. Die Beamten nahmen den Fall auf. Hinweise auf die Täter fanden sie bislang nicht. „Ich hoffe, dass vielleicht die vielen Spaziergänger, die hier unterwegs sind, etwas gesehen haben. Und vielleicht auch, dass alle ein Auge auf die Pferde haben.“ Auch bei Facebook veröffentlichte Diana Kraft den Fall. „Ich hoffe so, viele Menschen zu erreichen.“ Für sachdienliche Hinweise spricht sie eine Belohnung über 200 Euro aus.

Kein Einzelfall: Auch andere Pferdebesitzer berichteten Diana Kraft von Unbekannten, die ihre Pferde laufen mutwillig lassen. Darunter war zum Beispiel ein Racheakt, weil Anwohner sich über Pferdeäpfel auf den Straßen geärgert hatten. „Wir reiten gar nicht auf Straßen“, sagt Diana Kraft. Aber auch auf Feldwegen achte sie darauf, die Äpfel zu beseitigen. Auch ansonsten habe sie keine Feinde. Jedoch falle es ihr zugegebenermaßen schwer, die Fälle nicht persönlich zu nehmen.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Meschede zu melden: 0291/90 200.