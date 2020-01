Gehirnjogging mit Life Kinetik funktioniert für Große und Kleine - für Schüler und Eltern. Was steckt hinter dem Programm aus Bewegung und Denksport? Antje Heidelberg, Lehrerin für Sport und Deutsch an der St.-Walburga-Realschule, berichtet über Erfolge und Grenzen.

Antje Heidelberg wurde für das Programm speziell ausgebildet. Foto: Ute Tolksdorf

Was habe ich mir unter Life Kinetik vorzustellen?

Antje Heidelberg: Jeder Mensch hat 100 Milliarden Gehirnzellen und nutzt aber nur einen Bruchteil davon. Mit dem Programm Life-Kinetik schafft man es, den Kopf in Gang zu bringen. Dazu werden Bewegungen kombiniert mit Wörtern, Zahlen, Farben, in der Schule kommen Rechenaufgaben oder Vokabeln noch hinzu.

Haben Sie mal ein Beispiel?

Die Gruppe stellt sich so auf, dass sie mich gut sehen kann. Sie beugt den Rumpf nach rechts, nach links nach vorn, nach hinten. Diesen Bewegungen wird jetzt jeweils eine andere Farbe, eine Zahl und später jeweils noch ein Tier zugeordnet. Ich gebe nun vor: „Eins, Gelb, links, vorn, Rot, rechts“, spätestens, wenn jetzt Affe, Elefant oder Schlange dazukommen, sind die meisten raus.

Das ist aber frustrierend. Scheitern gehört dazu?

(lacht) Ja leider. Immer wenn man einen Bewegungsablauf gerade gut verstanden hat, kommt eine neue Aufgabe hinzu. Das fordert das Gehirn, neue Verbindungen bilden sich und das ist gut, wenn man in Situationen plötzlich neue, kreative Entscheidungen oder Bewegungsabläufe finden muss. Das dient der Konzentrations- und Leistungsförderung und man wird gelassener.

Sie nutzen das Programm im Unterricht?

Ja, im Deutschunterricht vor allem, wenn es auf die letzten Unterrichtsstunden zugeht und die Jüngeren zu unruhig werden. Im Förderunterricht gern zu Beginn der Stunde, um die Konzentration zu erhöhen. Life Kinetik geht auch auf engem Raum. Aber auch im Sportunterricht setze ich es ein zum Warmmachen und zur Konzentrationsförderung. Und als witziges Pausenangebot. Die Kinder haben viel Spaß dabei.

Gibt es Übungen, die Sie meiden?

In meiner Ausbildung gab es auch Bewegungsübungen mit den Augen - je nach Kommando mussten wir in andere Richtungen blicken. Dabei kann einem leicht schwindelig werden. Das lasse ich weg.

Ist Life-Kinetik wirklich so ein Wundermittel? Wo liegen denn die Grenzen?

Wenn ich mich nicht voll und ganz auf die Übungen einlasse, abgelenkt bin oder veralbere, bringen die Übungen nichts.

Sie nutzen Life Kinetik in der Schule - bietet es sich auch für andere Gruppen an?

Ja sicher, in abgewandelter Form kann man es auch in Kindergärten oder Altenheimen und in jedem Sportkurs einsetzen. Im Spitzensport ist es weit verbreitet, weil man da mit den Sportlern trainieren kann, ohne dass sie sich körperlich auspowern.

Sie haben jetzt einen Schnupperkurs für Erwachsene angeboten, was kann Life Kinetik im Alltag von Erwachsenen bewirken?



Wenn man das Gefühl hat, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann und keinen klaren Gedanken mehr fassen kann, dann hilft das Programm runterzukommen. Das geht in einer Gruppe oder auch allein. Man braucht natürlich jemanden, der die Kommandos gibt, aber vielleicht kann man sich die vorab auch einfach als Sprachnachricht auf dem Handy speichern.



>>>HINTERGRUND

Eine Übung aus der Life-Kinetik als Kennenlernspiel:

Die Gruppe steht im Kreis und nennt sich gegenseitig die Vornamen.

Ein erster, roter Ball wird geworfen, indem man s einen eigenen Namen nennt.

Beim Wurf des blauen Balls, ruft man den Namen desjenigen, dem man gerade zuwirft.

Mit dem grünen Ball sagt man, von wem man den Ball gerade erhalten hat.

Alle drei Bälle werden einzeln geübt und dann später gleichzeitig in der Runde geworfen. Dabei ist es wichtig, dass man sich erst beim Fänger bemerkbar macht und nicht wild um sich wirft.