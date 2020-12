Mescheder Gastronomin möchte 2021 wieder Treffpunkt bieten

Katja Scheer-Trudewind wünscht sich für 2021, dass die Menschen wieder gern in ihrem Gasthof zusammenkommen.

Meschede Katja Scheer-Trudewind ist Gastronomin in Eversberg. Sie weiß, wie wichtig das gemeinsame Feiern für viele Menschen ist.

Katja Scheer-Trudewind aus Eversberg

"Was wünsche ich mir als Gastronomin für 2021? Zunächst wünsche ich mir, dass wir alle gesund durch das Jahr 2021 kommen.

Ein weiterer Wunsch wäre, dass der Männergesangverein, in dem Sänger aller Altersgruppen zusammenkommen, wieder seinem Hobby, dem Singen, nachgehen kann. Dass sie wieder bei mir feiern und Spaß haben können.

Schön wäre auch, dass die Stammtische sich wieder treffen können.

Schon an diesen zwei Beispielen sieht man, wie wichtig die sozialen Kontakte und zwar auch Generationsübergreifend sind.

Außerdem würde ich mir wünschen, dass ich meine Pension wieder neue aber auch alte Stammgäste beherbergen darf. Aufgrund der derzeitigen Pandemie haben in diesem Jahr viele ältere Gäste ihren Urlaub abgesagt.

Weiterhin fände ich es schön wenn Familien ihre Feste wie zum Beispiel runde Geburtstage, Kommunionen u.s.w., wieder im größeren Kreis und ohne Abstand feiern können. Ich kann immer wieder feststellen, dass es gerade älteren Menschen wichtig ist „vielleicht noch einmal“ im großen Kreis zu feiern.

Dass ein „Beerdigungskaffe“ wieder möglich ist. Aus Gesprächen mit Angehörigen in der letzten Zeit habe ich oft gehört, dass es „nicht schön“ ist nach der Trauerfeier oder Beerdigung sofort alleine nach Hause zu gehen. Gerade beim Kaffeetrinken erinnert man sich gerne nochmals mit Familie, Freunden, Nachbarn also im größeren Kreis an den Verstorbenen. Es kommen oft auch Angehörige, die man lange nicht mehr gesehen hat da sie von weiter weg kommen. Diese Gespräche sind oft ein großer Trost für die Trauernden.

Dass ich also für kleine und große, junge und ältere Menschen mit meinem Gasthof ein Treffpunkt sein kann, wo man sich begegnet und nette Gespräche führt."

zusammengefasst von Christina Schröer