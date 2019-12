Meschede. Wenn dieser Knipschild-Fahrer an Heiligabend Dienst hat, fährt er als Weihnachtsmann. Wir wissen, wo er in diesem Jahr in Meschede unterwegs ist.

Meschede: Wer steckt denn da im Weihnachtsmann-Kostüm?

An Heiligabend übernimmt der Weihnachtsmann das Steuer. Dann lenkt er mit Rauschebart und roter Mütze seinen Knipschild-Bus durchs Sauerland. Wir haben herausgefunden, wer unter der Verkleidung steckt und wo er in diesem Jahr am besten zu sehen ist.

Weihnachtsmann fährt Knipschild-Bus Foto: Jürgen Kortmann

Hinter dem weißen Bart steckt Peter Hartmann aus Arnsberg. Der 51-Jährige fährt seit Dezember 2013 für Knipschild-Reisen in Meschede und wurde im Dezember 2014 erstmal für den Dienst an Heiligabend eingeteilt. „Ich war ehrlicherweise erst wenig begeistert. Dann beschloss ich jedoch, das Beste daraus zu machen. Warum also nicht als Weihnachtsmann fahren?“, erklärt Peter Hartmann. Das Kostüm dazu hatte er bereits zu Hause.

Und die Reaktionen? „Einmalig“, sagt er. „Wirklich einmalig.“ Über den Funk hörte er morgens den Kollegen zu. Alle rätselten: Wer ist dieser Weihnachtsmann? „Das muss doch der Peter sein. Der fährt die C1“, sagte einer. „Nein, der Peter ist doch in Brilon heute“, entgegnete ein anderer. Hartmann hörte kichernd zu und löste die Verwirrung nicht auf. Später am Tag fuhr er auch noch an Seniorchef Georg Knipschild vorbei, der mit den beiden Enkeln unterwegs war.

Freiwillig gemeldet

Peter Hartmann fährt Heiligabend als Weihnachtsmann bei Knipschild Reisen. Foto: Privat Foto: Privat

In der Firma kam die Idee gut an und Hartmann beschloss erneut etwas: „Immer wenn du Heiligabend Dienst hast, fährst du als Weihnachtsmann.“ In diesem Jahr ist es wieder soweit. Er meldete sich sogar freiwillig. „Die Stimmung an Heiligabend ist besonders auf den Straßen, aber als Weihnachtsmann ist es noch schöner“, erzählt er. Kinder winken, Erwachsene grinsen, viele kramen eilig nach den Handys, um ein Foto zu machen. Er ist an diesem Tag der am häufigsten fotografierte Busfahrer der Stadt. Es gibt auch himmlische Verstärkung: „Meine Freundin hat sich im letzten Jahr spontan als Engelchen verkleidet. Dieses Jahr ist sie wieder dabei.“

Die Verkleidung ist so gut, dass sogar Stammgäste Hartmann nicht hinter dem Rauschebart erkennen. „Aber am schönsten sind die strahlenden Kinderaugen“, freut er sich.

Diese Route nimmt der Weihnachtsmann an Heiligabend. Foto: Denise Ohms / Funkegrafik

Die eigenen Töchter, 19 und 16 Jahre alt, finden die Aktion witzig „und auch ein bisschen peinlich. Ich glaube, sie sind froh, dass ich nicht bei uns zu Hause in Arnsberg fahre.“ Geschäftsführerin Sabine Knipschild ist von der Aktion jedes Mal begeistert. Sie betrachtet es auch als Werbung für den Beruf als Busfahrer. In diesem Jahr sponsert die Familie Knipschild auch Süßigkeiten für die Fahrgäste.

Und wer weiß, vielleicht wird der Bus ja bald nach amerikanischem Vorbild geschmückt? Mit Last Christmas aus den Boxen und Haltestangen in weiß-roter Zuckerstangen-Optik? Abgeneigt wäre Weihnachtsmann Hartmann nicht. Schließlich trägt der Kartenentwerter auch schon eine Weihnachtsmütze.

Hier ist die Route des Weihnachtsmanns an Heiligabend:

Zwischen 9-11 Uhr im Raum Calle, Wallen, Berge, Grevenstein (Linie C4)

Rund um 12 Uhr im Mescheder Norden & Innenstadt (Linie C1)

Rund um 13 Uhr in Eversberg/Wehrstapel (Linie C3)

13.30 Uhr am Krankenhaus (Linie C2)

Bis 15 Uhr wieder Mescheder Norden & Innenstadt (Linie C1)

