Meschede: Warum in der Ruhrstraße das Pflaster erneuert wird

In der Mescheder Ruhrstraße haben Bauarbeiter Pflastersteine vor einem Hauseingang aufgenommen. Wir haben bei der Stadt nach den Gründen gefragt.

Stolperkante beseitigen

„Die Lichtschachtabdeckung vor Haus Nr. 19 hätte so bleiben können, wie sie ursprünglich war“, berichtet Angelika Beuter, Pressesprecherin der Stadt auf Nachfrage. Der Eigentümer habe aber bereits vor Weihnachten eine Stolperkante von der Lichtschacht-Abdeckung zu den Fliesen in seinem Hauseingang bemängelt. Beuter: „Die war schon vor der Baumaßnahme dort und lag in der Zuständigkeit des Eigentümers.“

Sache des Eigentümers

Um die Stolperkante zu beseitigen, habe man die Abdeckung anheben müssen. Da diese aber beschädigt war, habe die Stadt dem Eigentümer empfohlen, die Lichtschacht-Abdeckung zu erneuern. Das passiert nun. „Mit der Umgestaltung der Ruhrstraße hat das im eigentlichen Sinne nicht zu tun“, betonte die Pressesprecherin.