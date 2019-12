Meschede-Tassen mit heiterem Wimmelmotiv zu gewinnen

Dorothee Reichenberger malt bunte Wimmelbilder und druckt sie unter anderem auf Tassen. Darunter Motive aus Meschede, Schmallenberg, Bad Fredeburg und dem Schmallenberger Sauerland.

Viel Schiefer in Meschede

Diese Meschede-Tassen gibt es zu gewinnen. Foto: Ilka Trudewind

„Vieles geschieht intuitiv“, erzählt die Designerin, die am Möhnesee lebt. Bevor sie anfängt zu malen, besucht sie den Ort; schaut sich um, lässt sich inspirieren. In Meschede war Dorothee Reichenberger Anfang 2018 unterwegs. Der Henne-Ruhr-Markt war noch eine Baustelle, deshalb suchte sie eine Bauskizze. Zu sehen sind auch die rostfarbene Himmelstreppe (ein Tipp einer Freundin, die in Meschede lebt), die gelbe Christuskirche, das Kreishaus, die Walburga-Kirche, die Abtei, die Ruhr und Schloss Laer. In ihrer Werkstatt greift sie dann zu ihren geliebten Copic-Markern und skribbelt los.

Details sind ihr wichtig und auch die korrekte Anordnung der Motive. Die Abtei dürfte zum Beispiel nicht links neben der Walburga-Kirche stehen. Aber die Kunst besteht auch im Weglassen. Denn auf 20x10 Zentimeter passt eben nicht die Welt. Und woher stammen die roten Dächer auf der Meschede-Tasse? Dorothee Reichenberger lacht: „Da wollte ich etwas Farbe reinbringen. In Meschede gibt es sehr viel Schiefer, das wurde mir zu grau. Morgens braucht man doch etwas Farbe auf dem Tisch.“

Produktion und Vertrieb in Soest

Dorothee Reichenberger aus Körbecke designt heitere Heimatmotive und druckt sie auf Tassen und weitere Alltagsgegenstände. Foto: Ilka Trudewind

Die per Hand gezeichneten Bilder werden digital weiterverarbeitet und auf Tassen und weitere Alltagsgegenstände gedruckt. Dies geschieht in der Soester Werkstatt. Die kleinste Stückzahl beträgt 72 Exemplare. „Wir nehmen also auch gern kleinere Aufträge an, zum Beispiel aus Dörfern oder zu Anlässen wie Schützenfesten“, sagt Dorothee Reichenberger. Der Name ihrer Firma lautet „Kuckuck und Co“, benannt nach der Galerie Kuckuck, die Reichenberger viele Jahre in Soest führte. In Meschede werden die Tassen im Hofladen, in Schmallenberg in den Markant-Märkten verkauft.

Liebe für Wimmelbilder

Für eine 30 Meter lange Betonmauer am Möhnesee entwarf Dorothee Reichenberger ein Wimmelbild für die Gemeinde Körbecke auf dem alle vertreten sind – vom Kirchturm bis zur Knüppelmusik. Einwohner und

Dorothee Reichenberger Tassen Adventskalender Foto: FRANZ REICHENBERGERR

Besucher werden seit 2016 von diesem großen Bild empfangen. Bleiben stehen, suchen und beschäftigen sich damit. Das ist es, was der Designerin so gefällt. „Ich beobachte generell, dass es in der Kunst wieder einen Trend hin zum Gegenständlichen gibt“, sagt sie. Sie möchte mit ihren Bildern Freude und ein heiteres Bild der Heimatliebe vermitteln. Ihre Produkte sind schöne Mitbringsel, aber eigentlich malt sie für die Menschen in den Orten selbst.

Zukunftsprojekt: Kaffee to-go-Becher

Umwelt- und Heimatliebe gehören für Dorothee Reichenberger zusammen. Deshalb möchte sie als nächstes Projekt konische Kaffeebecher bedrucken lassen, um die Flut der to-go-Becher einzudämmen. „Da wir diese Becher nicht selbst bedrucken können, sondern produzieren lassen, ist eine höhere Stückzahl als bei unseren Tassen nötig“, erklärt die Designerin. „Wir sind deshalb auf der Suche nach Vertriebspartnern.“ Das könnten zum Beispiel Bäckereien in Meschede oder Schmallenberg sein, die ihre Mehrweg-Becher ausgeben würden (und natürlich auch befüllen). „Je mehr mitmachen, desto besser.“

Zur Person

Mode-Designerin, Kunsthändlerin, Kulturvermittlerin – Dorothee Reichenberger ist beruflich vielseitig unterwegs. Immer an ihrer Seite: Dackelmix-Dame Wuzzn. Sie begleitet die Designerin auch auf ihren Recherchefahrten für ihre Motive.

Sie lebt in Körbecke und betreibt mit einem Geschäftspartner das Geschäft „Kuckuck und Co.“ in Soest (www.kuckuckundco.de)

Die Designerin besitzt nach eigenen Angaben mehr als 1000 Zeichenstifte, mit denen sie die Welt auf Papier bannt.

Für das Schmallenberger Sauerland hat Dorothee Reichenberger diese Tasse entworfen. Foto: Privat

ZUM GEWINNSPIEL

Gemeinsam mit unseren Partnern verlosen wir in unserem AdventskalenderProdukte aus dem Sauerland.

Diesmal: 2x Meschede Tassen, 1x Bad Fredeburg, 1x Schmallenberg, 1x Schmallenberger Sauerland. (Bitte in der Mail den Wunsch angeben.)

Dienstag: Produkte aus der Abtei.

Mitmachen: Mail mit Namen und Adresse schreiben an gewinnspiel-meschede@westfalenpost.de.

Betreff: Tasse.

Einsendeschluss: Mittwoch, 18. Dezember, 11 Uhr.