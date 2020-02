Meschede: Leiche eines Mannes im Hennesee verschwunden

Über diese Themen berichteten wir vor 40 Jahren im Lokalteil.

Polizeieinsatz in Diskothek

Im Februar 1980 protestieren Schüler in Bestwig gegen Unterricht am Rosenmontag. Foto: Jürgen Kortmann

Polizei, Ordnungsamt und Kreisjugendamt beenden in Meschede in der Diskothek „New Orleans“ in der Mühlengasse eine Karnevalsfeier: Dort werden 40 Kinder im Alter zwischen zehn und 14 Jahren aus dem Lokal geholt.

Kinder lösen Feuer aus

Hoher Schaden entsteht in Fredeburg beim Brand des Lagerschuppens eines Tiefbauunternehmens. 500 Ballen Heu, 150 Ballen Stroh, ein Jeep und zwei Pumpen gehen in Flammen auf. Vermutlich lösen spielende Kinder das Feuer aus.

A 46: Baubeginn trotz Klagen

Gegen den Bau der A 46 zwischen Meschede und Eversberg laufen neun Gerichtsklagen: Aufschiebende Wirkung haben sie aber nicht, weil das Landes-Verkehrsministerium für die Baustelle eine „sofortige Vollziehung“ anordnet. Damit kann der Bau der Autobahnbrücke Grenscheid zwischen Eversberg und Velmede beginnen.

Schülerantrag abgelehnt

In Bestwig tragen Schüler symbolisch den Rosenmontag zu Grabe: Damit drücken sie ihren Protest gegen eine Entscheidung des Bestwiger Schulausschusses aus, der den Antrag auf einen schulfreien Tag abgelehnt hat. Nur in Bestwig müssen die Schüler am Rosenmontag in den Unterricht.

Echolot bei Vermisstensuche

Seit drei Wochen wird im Hennesee bei Meschede ein Sporttaucher des DLRG aus Herford vermisst. Um seine Leiche endlich zu finden, wird das Schiff „Hennesee“ eigens mit einem Echolot ausgerüstet, dass die Stahlflaschen des Vermissten entdecken soll. Ein Echolot-Experte aus Hamburg, der ansonsten weltweit Schiffswracks sucht, kommt zum Einsatz – vergebens.

Rabiates Baumfällen

An der Straße zwischen Eslohe und Wenholthausen werden radikal Büsche und Bäume abgeholzt. es gibt Kritik, weil dabei viele Nistplätze von Vögeln zerstört werden. Außerdem wird bei den Arbeiten ein Buschhacker als Maschine eingesetzt, der auch viele alte Bäume beschädigt. Das Landesstraßenbauamt kündigt Nacharbeiten an.

Ein Spielplatz genügt

40 Häuser können im Mescheder Norden im Bereich der Breslauer Straße gebaut werden. Dazu soll zügig ein Kinderspielplatz am Haus der Nordschützen angelegt werden.

Müntefering tritt für HSK an

Bereits seit 1969 ist Franz Müntefering Bundestagsabgeordneter für die SPD. Jetzt kündigt der 40-Jährige in Meschede seine Kandidatur für den neuen Bundestagswahlkreis Hochsauerland an.

Nur das Gefängnisgitter bleibt

Für den Ausbau der B 7 wird am Ortseingang von Velmede das über 100 Jahre alte Haus Stockhausen abgerissen. Dort war 25 Jahre die Amtsverwaltung untergebracht. Früher war darin auch das örtliche Gefängnis. Amtsdirektor Werner Vorderwülbecke rettet vor dem Abriss in letzter Minute das Fenstergitter des Kittchens.